Formycon hat mit Keytruda das Referenzarzneimittel für seinen Biosimilar FYB206 bekannt gegeben. Keytruda ist das führende von Merck & Co. und erwirtschaftete in 2021 einen weltweiten Umsatz von 17 Milliarden USD und ist neben Humira das meistverkaufte Medikament. Die wichtigsten Patente von Merck für Keytruda werden voraussichtlich frühestens Mitte 2028 auslaufen, während zusätzliche Patente länger laufen dürften. In einer konservativen Überschlagsrechnung (Marktanteil <5%, 10% Diskontierungssatz, Markteinführung 2030) kommen die Analysten von AlsterResearch auf einen Barwert von EUR 400 Mio. allein für FYB206. Wenn dieser Wert zu dem fairen Wert aus dem Basisszenario addiert wird, kommen die AlsterResearch-Analysten zu einem neuen Kursziel von 119,00 EUR (alt: 90,00 EUR). Sie stufen die Aktie erneut auf KAUFEN ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Formycon%20AG





