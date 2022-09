Die neue Woche beginnt, wie die alte aufgehört hat - mit kräftigen Kursverlusten auf breiter Front. Am Mittwoch wird die US-Notenbank die Zinsen weiter anheben - so viel ist sicher. Die Frage ist nur, ob um 0,75 Prozentpunkte oder sogar um einen vollen Prozentpunkt. Mittlerweile liegt die Wahrscheinlichkeit für einen großen Zinsschritt bei gut 20 Prozent.Die Angst vor (zu) stark steigenden Zinsen schürt Rezessionsängste und drückt auf die Stimmung am Aktienmarkt. Viele Papiere sind in den vergangenen ...

