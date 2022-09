Aufgrund des anhaltenden Zinsauftriebs am US-Anleihemarkt, dürften die US-Börsen am Montag mit einem Minus in den Handel starten. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen stieg erstmals seit elf Jahren über die Marke von 3,5 Prozent. Im Hoch wurden 3,52 Prozent erreicht. Höher hatte der als international richtungsweisende Zins letztmalig im Jahr 2011 gelegen. Steigende Kapitalmarktzinsen erzeugen seit einiger Zeit vor allem die Zentralbanken mit ihrem entschlossenen Kampf gegen die hohe Inflation. ...

