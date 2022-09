Von Karishma VanjaniBarron'sÜbersetzung: Thomas SteerDie Aktie von AutoZone kletterte nach oben, nachdem der Autoteilehändler am Montag ein solides Quartalsergebnis vorgelegt hatte. AutoZone erzielte für das vierte Quartal einen Gewinn pro Aktie von 40,51 Dollar und übertraf damit den Konsens der FactSet-Analysten, die mit 38,51 Dollar gerechnet hatten. Auch der Umsatz in Höhe von 5,3 Milliarden Dollar für das am 27. August endende Quartal lag über den Schätzungen, die bei 5,2 Milliarden Dollar ...

