Die Europa-Expansion von Nio rückt näher. Noch in diesem Jahr sollen Fahrzeuge der Chinesen unter anderem in Deutschland auf den Markt kommen. Kunden sollen auch hier nicht auf die Nio-Services wie etwa die Batteriewechseltechnologie verzichten müssen. Die erste Station hierfür wurde nun nach Deutschland geliefert.Wie das Unternehmen bekannt gab, lief vergangene Woche die erste Anlage zum zeitsparenden "Aufladen" im dafür neu eröffneten Werk in Ungarn vom Band. Installiert wird sie in Deutschland, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...