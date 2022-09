Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck sieht trotz der trüben Konjunktur bislang keinen Abschwung im Tagesgeschäft. "Es gibt immer noch Bedarf im Markt für mehr Lastwagen", sagte die Chefin für Europa und Lateinamerika Karin Radström am Montag vor Journalisten auf der Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation in Hannover. In Brasilien erlebe der Anbieter derzeit eine Sondernachfrage wegen vorgezogener ...

Den vollständigen Artikel lesen ...