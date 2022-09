DJ PTA-PVR: OHB SE: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG

Bremen (pta037/19.09.2022/16:15) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: OHB SE Legal Entity Identifier (LEI): 391200Y9EA2FRAPKRQ70 Straße, Hausnr: Manfred-Fuchs-Platz 2-4 PLZ: 28359 Ort: Bremen, Deutschland

2. Grund der Mitteilung freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines Tochterunternehmens

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Romana Fuchs Mayrhofer Geburtsdatum: 1960-10-12

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3. Christa Fuchs, Marco Fuchs, VOLPAIA Beteiligungs-GmbH, Martello Value GmbH & Co. KG

5. Datum der Schwellenberührung 19.08.2022

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach § 41 WpHG neu 71,89 0,00 71,89 17.468.096 letzte 71,89 n/a n/a Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (§ 33 absolut zugerechnet (§ 34 direkt in % (§ 33 zugerechnet in % (§ 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE0005936124 0 12.557.349 0,00 71,89 Summe: 12.557.346 71,89

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 Summe: 0 0,00

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte Instruments Verfall Laufzeit Abwicklung absolut in % n/a 0 0,00 Summe: 0 0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder Instrumente in %, wenn 5% oder Summe in %, wenn 5% oder höher höher höher -Romana Fuchs Mayrhofer -Martello Value GmbH & Co. 71,89 71,89 KG

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

10. Sonstige Informationen: Die Martello Value GmbH & Co. KG ist dem Stimmrechtspool bestehend aus Marco Fuchs, Christa Fuchs und VOLPAIA Beteiligungs-GmbH beigetreten. Allerdings sind 2,17 % (378.626 Stimmrechte) der Aktien der KG nicht gepoolt.

Datum 19.09.2022

(Ende)

Aussender: OHB SE Adresse: Manfred-Fuchs-Platz 2-4, 28359 Bremen Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 421-2020 7200 E-Mail: ir@ohb.de Website: www.ohb.de

ISIN(s): DE0005936124 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

