DJ Uganda droht Totalenergies bei Ölprojekt zu ersetzen

Von Nicholas Bariyo

KAMPALA (Dow Jones)--Uganda ist nach dem Worten von Präsident Yoweri Museveni entschlossen, für die geplante afrikanische Rohölpipeline einen neuen Partner zu finden, sollte sich der französische Ölmulti Totalenergies einer Resolution des EU-Parlamentes beugen und aus dem 4,5 Milliarden Dollar teuren Projekt aussteigen, mit dem Öl von Feldern am Albertsee im Westen Ugandas über 900 Meilen bis an die ostafrikanische Küste in Tansania transportiert werden soll.

"Wir sollten uns daran erinnern, dass Totalenergies mich von der Pipeline-Idee überzeugt hat; wenn sie sich entscheiden, auf das EU-Parlament zu hören, werden wir einen anderen Partner finden, mit dem wir zusammenarbeiten", sagte Museveni.

In einer Resolution hatte das EU-Parlament vergangene Woche die internationale Gemeinschaft aufgefordert, maximalen Druck auf Uganda und Tansania auszuüben, das Projekt zu stoppen. Es gibt massive Bedenken, dass bei der Realisierung Menschenrechte verletzt und die Umwelt geschädigt wird.

Bei dem Projekt werden Fördermengen von 230.000 Barrel täglich angepeilt. Erstes Öl sollte ursprünglich bis 2025 fließen. Totalenergies und der chinesische Konzern CNOOC betreiben es gemeinsam. Ein Sprecher des französischen Unternehmens erklärte, man halte an den Projekten in Uganda und Tansania fest.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2022 10:31 ET (14:31 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.