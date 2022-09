Am 29. September ist es so weit und die Porsche AG wird an die Börse gehen. Außerdem wurden die Anzahl der Aktien und die Preisspanne festgelegt, in welcher diese angeboten werden sollen. Marktkapitalisierung und Preisspanne Seit gestern Abend steht fest: Am 29. September wird die Porsche AG an die Börse gehen. Die Marktkapitalisierung werde zwischen 70 und 75 Milliarden Euro anvisiert, so die Presseagentur dpa. Auch eine Preisspanne haben die Kontrolleure ...

