Der verkappte Twitter-Übernahmeversuch durch Tesla-Chef Elon Musk hält die Börsenwelt seit Monaten in Atem. Vergangene Woche sprach der ehemalige Twitter-Sicherheitschef vor dem Kongress. Weiter geht es nun im Oktober, wenn die beiden Streitparteien sich vor Gericht wieder treffen. Was es dort überhaupt noch zu besprechen gibt und vor allem - was dort rauskommen könnte, sehen Sie im Video. 00:00 Einleitung 00:22 Was bisher geschah... 02:13 Twitter Whistleblower 03:39 Einschätzung der Wall Street 04:57 Twitter als Investment