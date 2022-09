Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Kooperation/Joint VenturePyrum und UNITANK unterzeichnen Memorandum of Understanding zum Bau und Betrieb mehrerer Pyrolyseanlagen19.09.2022 / 18:11 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014Pyrum und UNITANK unterzeichnen Memorandum of Understanding zum Bau und Betrieb mehrerer PyrolyseanlagenDillingen / Saar, 19. September 2022 - Die Pyrum Innovations AG und die UNITANK Betriebs- und Verwaltungs GmbH haben sich heute in einem Memorandum of Understanding auf den gemeinsamen Bau, den Betrieb und die Wartung von Pyrolyseanlagen zum Recycling von Altreifen verständigt. Die nichtbindende Absichtserklärung sieht vor, bis zum Jahr 2030 bis zu zehn Anlagen in der EU zu errichten. Diese sollen jeweils über mindestens drei Pyrolysereaktoren mit einer durchschnittlichen Kapazität von 20.000 Tonnen Altreifen pro Jahr verfügen. Pyrum und UNITANK beabsichtigen, die erste Anlage in Deutschland zu errichten.KontaktPyrum Innovations AGDieselstraße 866763 Dillingen / SaarE-Mail: presse@pyrum.nethttps://www.pyrum.netIR.on AGFrederic HilkeTel: +49 221 9140 970E-Mail: pyrum@ir-on.com

