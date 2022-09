Tecnotree, ein führender globaler Partner für die digitale Transformation in der Telekommunikationsindustrie, ist das erste Nicht-Telekommunikationsunternehmen, das für die reale Implementierung von Open APIs in der Rangliste für die TM Forum Open API Conformance zertifiziert wurde. Die Zertifizierungen wurden gemeinsam mit MTN im Live-Betrieb innerhalb der MTN-Umgebung durchgeführt und belegen die erfolgreiche Implementierung von Open APIs in kommerziellen Produkten und realen Implementierungen. Die Ausrichtung auf Industriestandards und Best Practices ist ein Teil der DNA von Tecnotree und seiner Strategie der digitalen Transformation und stellt das Engagement von Tecnotree für Industriestandards, Kunden und Partnerökosysteme unter Beweis. Dieser bahnbrechende Erfolg macht Tecnotree zum ersten Unternehmen für digitale Plattformen in einer Liste von CSPs wie Verizon, Bell und JIO, das eine zertifizierte, reale, offene API-Implementierung vorweisen kann.

Tecnotree is the First Digital Platform Company in the World to be Certified for Real-World Open API Implementation by TM Forum (Photo: Business Wire)

Tecnotrees digitale Plattform, die auf offenen APIs basiert und eine offene digitale Architektur einsetzt, ermöglicht eine schnelle und flexible Integration, um Geschäfts- und Betriebsmodelle in der Telekom-Welt zu transformieren, welche über die Konnektivität hinausgehen und plattformbasierte Geschäftsmodelle sowie Partner-Ökosysteme in unterschiedlichen Branchen gewinnbringend zum Einsatz bringen.

"Wir beglückwünschen Tecnotree dazu, dass das Unternehmen als erstes Nicht-Telekommunikationsunternehmen eine Zertifizierung für Open APIs erhalten hat, die bei MTN im Echtbetrieb eingesetzt werden", so George Glass, CTO von TM Forum. "Dies ist ein bahnbrechender Schritt eines Anbieters von Softwarelösungen und bekräftigt Tecnotrees Engagement für offene Standards und die Investitionen des Anbieters in die Produktmodernisierung der nächsten Generation. Tecnotree ist ein großer Unterstützer der Arbeit von TM Forum und stellt damit den geschäftlichen Nutzen von Open APIs bei der digitalen Transformation für seine Kunden unter Beweis."

Monzer Ali, CTIO von MTN Uganda, dazu: "MTN und Tecnotree waren bei der Ausrichtung auf die TM Forum-Frameworks (TAM, SID, Open APIs, eTOM) auf unserem Weg der digitalen Transformation ganz vorne mit dabei. Die Tecnotree Digital BSS Suite basiert auf der komponentenbasierten Architektur von TMF ODA und ist vollständig cloudfähig. Sie verfügt über die Fähigkeit zur Koordinierung von Mikrodiensten, die es uns ermöglicht, nicht nur Konnektivitätsdienste für unsere Abonnenten, sondern auch digitale Dienste aus angrenzenden Branchen anzubieten. Dadurch sind wir in der Lage, das Potenzial von 5G voll auszuschöpfen."

Padma Ravichander, CEO von Tecnotree Corporation, erläuterte: "Diese Anerkennung ist ein echter Beleg für unseren Kurs als Pionier bei der Open-API-Zertifizierung des TM Forums. Die reale Open-API-Konformität und -Zertifizierung von Tecnotree spiegelt unser Engagement gegenüber unseren Kunden wider, sie dabei zu unterstützen, die Möglichkeiten von 5G mit einer Reihe von digitalen Produkten und Dienstleistungen zu erschließen und zu verwerten. Diese Lösungen können den Kunden mit nahtloser Konnektivität, hoher Geschwindigkeit, Flexibilität und Kompatibilität auf unserer Tecnotree Digital BSS Plattform zur Verfügung gestellt werden. Unsere Plattform ermöglicht es Betreibern darüber hinaus, mit den besten Ökosystem-Akteuren der Branche zusammenzuarbeiten, um B2B- und B2B2X-Angebote außerhalb des Telekommunikationssektors erfolgreich zum Einsatz zu bringen, indem sie 5G für neue digitale Multi-Experiences nutzen."

Die TM Forum Open API Suite wurde in gemeinsamer Anstrengung entwickelt, um die IT-Flexibilität und die digitale Unternehmenstransformation zu fördern. Mit der Zertifizierung wird bestätigt, wie gut Ihre Branchenlösungen, Geschäftsprozesse oder offenen APIs mit den Branchenstandards übereinstimmen. Sie eröffnen eine Reihe von Wachstumschancen, indem sie neue Produkte und Dienstleistungen zugänglich machen und gleichzeitig Kosten und Markteinführungszeiten reduzieren. Zahlreiche große globale Betreiber und Anbieter nutzen bereits die TM Forum Open API-Konformität, und die APIs werden auf der ganzen Welt eingesetzt.

Tecnotree ist ein 5G-fähiger digitaler Business Support System (BSS) Akteur mit KI/ML-Fähigkeiten sowie Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree ist das erste Unternehmen weltweit, das nach den Open-API-Standards des TM-Forums platin-zertifiziert ist. Unser agiles und quelloffenes Digital BSS Stack umfasst die gesamte Bandbreite an Geschäftsprozessen (Order-to-Cash) sowie die Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und weitere digitale Dienstleistungsbranchen, die Chancen über die Konnektivität hinaus schaffen. Tecnotree bietet seinen Kunden über die Tecnotree Moments-Plattform auch Fintech- sowie B2B2X-Multi-Experience-Digitalmarktplätze an, um digital vernetzte Gemeinschaften in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen. Die Produkte und Dienstleistungen der digitalen Plattform von Tecnotree werden heute von mehr als 1 Milliarde Abonnenten in über 70 Ländern weltweit genutzt. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

