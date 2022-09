DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Allianz: Fed-Zinserhöhung um 100 Punkte möglich

Es wird erwartet, dass die US-Notenbank bei ihrer Sitzung am Mittwoch die Zinssätze um 75 Basispunkte anheben wird, aber eine größere Anhebung um 100 Basispunkte kann nicht ausgeschlossen werden, schreibt Franck Dixmier, Analyst für Fixed Income bei Allianz Global Investors, in einer Researchnote. Die Fed sei zunehmend gezwungen, einen restriktiveren Ansatz in Erwägung zu ziehen, da die Inflation auf breiter Basis stehe.

Ministerium legt Entwurf für verschärftes Wettbewerbsrecht vor

Das Bundeswirtschaftsministerium hat einen Gesetzesentwurf zur gezielten Verschärfung des Wettbewerbsrechts vorgelegt und wird diesen nach eigenen Angaben in Kürze in die Ressortabstimmung geben. Damit setze das Ministerium seine Ankündigung vom Juni um. Ziel der Novelle sei es, den Wettbewerb im Sinne der Verbraucher zu stärken, so das Ministerium in einem Papier.

Ministerium prüft "neue Sachlage" nach Ventilleck im AKW Isar 2

Die Bundesregierung prüft die Konsequenzen einer Ventilleckage im Atomkraftwerk Isar 2 auf die Pläne für eine Bereitschaftsreserve. "Das Energieunternehmen Preussenelektra hat das Bundesumweltministerium im Zuge der Fachgespräche über Vorbereitungen einer Bereitschaftsreserve in der vergangenen Woche über eine interne Ventilleckage im Atomkraftwerk Isar 2 informiert", teilte das Ministerium mit. Eine Beeinträchtigung der Sicherheit bestehe nicht.

Bedeutung privater Pkw in Deutschland leicht rückläufig

Die Bedeutung privater Pkw in Deutschland hat einer Umfrage zufolge in den vergangenen Jahren leicht abgenommen. In einer Befragung von Yougov in Kooperation mit dem Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach gaben 69 Prozent der Befragten an, dass ein eigenes Auto für sie wichtig oder unverzichtbar sei. 2018 hatten diese Angabe noch 73 Prozent gemacht. Menschen aus ländlichen Regionen sind der Befragung zufolge erwartungsgemäß deutlich häufiger von ihrem Auto abhängig.

Advent Technologies und Brandenburg mit Dreijahresvertrag

Advent Technologies Holdings Inc. hat einen Dreijahresvertrag mit dem Land Brandenburg über die Lieferung von methanolbetriebenen Brennstoffzellensystemen unterzeichnet, die an ausgewählten kritischen Kommunikationsstandorten in der Region installiert werden sollen.

Widerstand gegen EU-Mittelkürzung für Ungarn

Gegen die geplante Kürzung milliardenschwerer EU-Mittel für Ungarn regt sich Widerstand. Nach der polnischen Regierung stellten sich am Montag auch die italienischen Ultrarechten hinter den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Die EU-Kommission treibe "Orban in die Arme (des russischen Präsidenten Wladimir) Putin", kritisierte die Chefin der postfaschistischen Rechtsaußen-Partei Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Sie könnte laut Umfragen nach der Parlamentswahl am Sonntag neue italienische Regierungschefin werden.

Irin wird neue Präsidentin des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs

Die Irin Siofra O'Leary ist am Montag zur neuen Präsidentin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) gewählt worden. Sie wird im November die erste Frau in diesem Amt, wie die Institution des Europarats mitteilte. O'Leary ist bereits Vizepräsidentin des Gerichtshofs mit Sitz in Straßburg und tritt die Nachfolge des Isländers Robert Spano an. Ihre Amtszeit läuft mindestens drei Jahre.

Schweiz unterzeichnet Vertrag für umstrittenen Kauf von 36 F-35-Kampfjets

Die Schweiz hat den umstrittenen Kauf von 36 F-35-Kampfjets aus den USA für mehr als sechs Milliarden Schweizer Franken (6,3 Milliarden Euro) besiegelt. Ein entsprechender Vertrag sei in Bern unterzeichnet worden, erklärte die Bundesbehörde Armasuisse, die für die Ausrüstung der Armee zuständig ist. Die Auswahl des F-35 war kontrovers diskutiert worden.

Großbritannien nimmt mit Staatsbegräbnis Abschied von der Queen

Mit einer bewegenden Trauerfeier hat Großbritannien Abschied von Königin Elizabeth II. genommen. Staats- und Regierungschefs aus aller Welt sowie Vertreter von Königshäusern und die gesamte britische Königsfamilie füllten bei dem Staatsbegräbnis die Bänke der Londoner Westminster Abbey, in der die Queen einst geheiratet hatte und gekrönt worden war. Zum Ende des Gottesdienstes hielten die Trauergäste in der Kirche und Menschen im gesamten Vereinigten Königreich zu Ehren der Queen zwei Schweigeminuten ab, bevor sie die Nationalhymne "God save the King" für den neuen König Charles III. sangen.

Globale Handelsströme fallen im Juli deutlich - WSJ-Indikator

Die weltweiten Handelsströme sind im Juli stark zurückgegangen. Dies ist ein Anzeichen dafür, dass die weltweite Nachfrage nach Gütern nachlässt, da die hohen Energiepreise und die steigenden Zinsen die Kaufkraft der Haushalte schwächen. Ein vom Wall Street Journal (WSJ) entwickelter Frühindikator für die Handelsströme deutet auf einen Rückgang von 2,8 Prozent im Juli hin, bereinigt um das saisonale Auf und Ab der Warenausfuhren zwischen den Ländern.

Hurrikan "Fiona" erreicht die Dominikanische Republik

Der Hurrikan "Fiona" hat die Dominikanische Republik erreicht. Das US-Hurrikan-Zentrum (NHC) in Miami warnte vor "lebensbedrohlichen Überschwemmungen". Zuvor hatte der Sturm in Puerto Rico schwere Schäden angerichtet. In dem ganzen US-Außengebiet fiel zeitweise der Strom aus, heftiger Regen sorgte für Überschwemmungen und Erdrutsche. Gouverneur Pedro Pierluisi sagte am Sonntagabend (Ortszeit), das Ausmaß der Schäden in mehreren Regionen sei "katastrophal". US-Präsident Joe Biden rief den Notstand aus.

Iran fordert von den USA Freigabe eingefrorener Vermögenswerte

Der Iran hat von den USA die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte in Höhe von rund zwei Milliarden Dollar (etwa zwei Milliarden Euro) gefordert. Der Iran warf den USA am Montag vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag vor, eine "Prozessindustrie" gegen den Iran geschaffen zu haben. Zuvor hatten US-Gerichte entschieden, die Gelder für die Entschädigung von Opfern von Anschlägen zu nutzen, die dem Iran zugerechnet werden.

