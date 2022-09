The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.09.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.09.2022



ISIN Name

CA6034652041 MINEWORX TECHS LTD

AU000000DLC0 DELECTA LTD.

GB0002395811 SCHRODERS PLC N-VTG LS 1

GB0002405495 SCHRODERS PLC LS 1

IT0005428195 BCA CARIGE S.P.A

SE0000105199 HALDEX AB SK 20

SE0010599704 ATVEXA AB BO.N.

US83548R1059 SONNET BIOTH.H.I.DL-,0001

