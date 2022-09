"I don't care about Cookies" sollte all denjenigen helfen, die nervige Cookie-Hinweise auf unkomplizierte Art und Weise loswerden wollten. Die Browser-Erweiterung wurde jetzt an Avast verkauft. Das könnte wiederum zu anderen Problemen führen. Die tschechische IT-Sicherheitsfirma Avast hat die Browsererweiterung "I don't care about cookies" übernommen. Diese Übernahme führt zu Unmut bei vielen Nutzer:innen. Der Grund: Avast eilt in Sachen Datenschutz nicht gerade der beste Ruf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...