Karolina Attspodina ist die Co-Gründerin des Greentech-Startups We Do Solar. Die Website des Solarunternehmens ging im Februar live, dem Monat, als Russland den Angriffskrieg in der Ukraine begann. Wir haben mit der Ukrainerin über ihre Erfahrungen der ersten Monate gesprochen sowie darüber, was sie aktuell bewegt. Das Greentech-Startup We Do Solar möchte mit seinen Solarpaneelsets für den Balkon Solarenergie für alle verfügbar machen und einen Teil zur Energiewende beitragen. Wir haben mit der Co-Gründerin Karolina Attspodina ...

