PPG (NYSE: PPG) gab heute bekannt, dass durch seine Initiative New Paint for a New Start (Neue Farbe für einen Neustart), die Teil des Programms COLORFUL COMMUNITIES des Unternehmens ist, im Juli und August 2022 weltweit 36 Schulen neu gestaltet wurden. Mehr als 1.000 Freiwillige von PPG und kommunale Partner nahmen an der Initiative teil und investierten 6.400 Stunden, um die Klassenzimmer und Lernbereiche von mehr als 23.000 Schülern und Lehrern umzugestalten.

PPG volunteers recently completed a COLORFUL COMMUNITIES project at the Lorenzo Cobianchi Secondary School in Verbania, Italy, one of 36 projects carried at schools around the world as part of the company's New Paint for a New Start initiative. (Photo: Business Wire)

PPG unterstützte die geförderten Schulen im Rahmen der Projekte des Programms New Paint for a New Start mit mehr als 1 Million Dollar. Unter anderem wurden mehrere Schulen mit Lehrmitteln ausgestattet und insgesamt 3.400 Gallonen (12.870 Liter) PPG-Farbprodukte geliefert. Mit Hilfe der Expertise von PPG im Bereich Farben war das Ziel jedes Projekts, ansprechende Räume zu schaffen, in denen Schüler lernen und sich entwickeln können.

"Unsere Freiwilligen nutzten die Kraft unserer Farbe, um dazu beizutragen, Klassenzimmer in farbenfrohe, ansprechende und lebendige Umgebungen zu verwandeln und den Schülern in unseren Gemeinden einen strahlenden Neuanfang zu ermöglichen", so Henrik Bergström, Vice President von PPG, Architectural Coatings, Lateinamerika, Europa, Naher Osten und Afrika sowie Australien und Neuseeland, und New Paint for a New Start Executive Champion. "Wir bedanken uns bei allen Freiwilligen von PPG, die sich an den Projekten beteiligt und sie geleitet haben. Wir bei PPG sind stolz auf die nachhaltige Wirkung, die New Paint for a New Start im Leben der Schüler haben wird."

Beispiele für Projekte auf der ganzen Welt sind:

Die Penn Hills Charter School of Entrepreneurship in der globalen Hauptgeschäftsstelle von PPG in Pittsburgh, PA: Zum Schuljahresbeginn 2022-23 wurden die Schüler mit Farben begrüßt, die Begeisterung auslösen.

Das Istituo d'Istruzione Superiore "L. Cobianchi" in Verbania, Italien: Mehr als 2.000 Schüler fanden in ihrem neu gestalteten Chemiebereich wissenschaftliche Inspiration.

Der TEDA No.1 Kindergarten in Tianjin, China: Die jungen Kinder der Schule wurden von dem komplett umgestalteten Außenbereich ihres Schulgebäudes begrüßt.

Die Ciudad de Brasilia Schule in Santiago, Chile: Ein Wandgemälde mit Naturmotiven und neue, farbenfrohe Räume wurden durch das Kunstwerk eines Schülers inspiriert.

"Wir sind stolz darauf, neue Räume geschaffen zu haben, in denen Schüler und Lehrkräfte gefeiert werden und in denen Schüler sich begeistern können, sich unterstützt fühlen und bereit zum Lernen sind", erklärt Malesia Dunn, Executive Director, PPG Foundation and Corporate Global Social Responsibility. "Schüler und Lehrer freuen sich nach den Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie auf den Präsenzunterricht und wir wissen, dass Farbe das Lernen fördern und Räume schaffen kann, in denen sie sich wohl und ermutigt fühlen."

Das Programm Colorful Communities, PPGs wichtigste Initiative zur Unterstützung von Gemeinden, verfolgt das Ziel, die Nachbarschaften zu schützen und zu verschönern, in denen PPG auf der ganzen Welt tätig ist. Im Rahmen des Programms Colorful Communities stellen engagierte Freiwillige von PPG ihre Zeit und PPG-Farbprodukte zur Verfügung, um bei der Umgestaltung von Gemeindeeinrichtungen zu helfen. Das Spektrum reicht vom Streichen von Klassenzimmern über die farbliche Gestaltung einer Entbindungsstation bis hin zur Neugestaltung eines Spielplatzes. Seit 2015 konnte PPG nahezu 400 Colorful-Communities-Projekte realisieren und damit die Lebensqualität von über 7,4 Millionen Menschen in 42 Ländern verbessern.

Das globale kommunale Engagement von PPG und der PPG Foundation zielt darauf ab, Farbe und Glanz in die PPG-Gemeinschaften in aller Welt zu bringen. Im Jahr 2021 investierten wir 13,3 Millionen Dollar und unterstützten dadurch Hunderte von Organisationen in über 40 Ländern. Durch Investitionen in Bildungseinrichtungen tragen wir dazu bei, die qualifizierten Arbeitskräfte von heute zu fördern und die Erfinder von morgen in Bereichen rund um Beschichtungen und Fertigung auszubilden. Darüber hinaus ermöglichen wir es PPG-Mitarbeitern, ihren Einfluss auf die Dinge, die ihnen wichtig sind, zu vervielfachen, indem wir ihr ehrenamtliches Engagement und wohltätige Spenden unterstützen. Erfahren Sie mehr unter communities.ppg.com.

Wir bei PPG (NYSE: PPG) arbeiten jeden Tag daran, die Farben, Lacke und Spezialprodukte zu entwickeln und zu liefern, auf die unsere Kunden seit nahezu 140 Jahren vertrauen. Durch Engagement und Kreativität bewältigen wir die größten Herausforderungen unserer Kunden und arbeiten eng mit ihnen zusammen, um den richtigen Weg zu finden. Unser Hauptsitz befindet sich in Pittsburgh, wir sind in mehr als 75 Ländern aktiv und innovativ und erzielten im Jahr 2021 einen Nettoumsatz von 16,8 Milliarden Dollar. Wir beliefern Kunden im Baugewerbe, in der Konsumgüterindustrie, in der Industrie, im Transportwesen und im Ersatzteilmarkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.ppg.com.

Colorful Communities, das PPG-Logo und We protect and beautify the world sind eingetragene Marken von PPG Industries Ohio, Inc.

