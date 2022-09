UBS Group: das ist der HAMMER! Golden Cross plus Umkehrkerze!

Gewinnzwachs dank Sondereffekt Asset-Verkauf bei UBS Group (UBSG). Details zu diesem Setup im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at

Symbol: UBSG ISIN: CH0244767585

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Die UBS-Aktie liegt im Halbjahresverlauf knapp 11 Prozent im Minus. Sie hat sich inzwischen wieder auf die Oberseite der gleitenden Durchschnitte zurückgearbeitet. Nach einem Rücksetzer vom jüngsten Pivot-Hoch ist der Kurs zu den EMAs zurückgekehrt und könnte dort gerade ein Golden Cross formieren. Die gleichzeitig gebildete Hammerkerze vom Montag darf als weiteres Long-Signal gewertet werden.

Chart vom 19.09.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 15.805 CHF





Meine Expertenmeinung zu UBSG

Meinung: Die Schweizer Großbank legte im zweiten Quartal etwas zu und erzielte einen Gewinn von 2,11 Milliarden US-Dollar nach 2,01 Milliarden im zweiten Quartal 2021, profitierte aber vom Sondereffekt des Verkaufs eines Anteils an einem japanischen Immobilien-Joint-Venture zwischen UBS Realty Inc und Mitsubishi Corp.. Die Dividende für 2022 soll von 0.51 auf 0.55 USD erhöht werden, wofür bereits Rückstellungen gebildet werden sollen. Insgesamt war das Vierteljahr wegen der hohen Inflation, dem Ukraine-Krieg und den anhaltenden Lockdowns in Asien herausfordernd. Der Umfang der verwalteten Vermögen war rückläufig. Kurssteigernd könnten sich Aktienrückkäufe auswirken, die im Gesamtjahr 2022 über 5 Milliarden USD erreichen könnten.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup orientieren wir uns an der letzten Tageskerze. Setzen den Trigger knapp darüber und den Stopp Loss mit etwas Abstand darunter. Das Kursziel ermitteln wir per Measured Move.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in UBSG.

Veröffentlichungsdatum: 19.09.2022

