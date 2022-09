Ein Endspurt hat den US-Börsen am Montag letztlich noch klare Gewinne beschert. Ungeachtet der am Mittwoch erwarteten, weiteren kräftigen Leitzinsanhebung der US-Notenbank Fed schloss der Leitindex Dow Jones Industrial 0,64 Prozent im Plus bei 31.020 Punkten, womit er nur minimal unter seinem Tageshoch blieb. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,69 Prozent auf 3.890 Punkte zu und der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 verabschiedete sich 0,77 Prozent fester mit 11.953 Zählern aus dem Handel. Laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...