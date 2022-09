Neue Inhalte und ein ROI-Rechner unterstützen Sicherheitsverantwortliche dabei, den Wert von Investitionen in Sicherheit und Lieferantenrisiko-Management zu quantifizieren und zu kommunizieren

SecurityScorecard, der weltweit führende Anbieter von Cybersecurity-Ratings, hat heute mehrere Ressourcen vorgestellt, die Unternehmen helfen, den wachsenden Druck auf ihren Budgets zu bewältigen und zu gewährleisten, dass für Sicherheitsmaßnahmen des Unternehmen die notwendigen Mittel bereitstehen.

Die Inhalte und Tools erleichtern den Unternehmen, die Rentabilität ihres Sicherheitsprogramms zu erreichen und nachzuweisen.

Die wirtschaftliche Unsicherheit wirkt sich auf Unternehmen aller Branchen aus. Ausgaben werden immer strenger kontrolliert, und auch die Budgets für Cybersecurity bleiben davon nicht verschont. Viele böswillige Akteure suchen nach Wegen, diese turbulenten Zeiten auszunutzen. Für Sicherheitsverantwortliche ist es daher wichtiger als je zuvor, den geschäftlichen Wert ihrer Sicherheits- und Lieferantenrisiko-Managementprogramme zu quantifizieren und einen klaren ROI für Technologieinvestitionen zu kommunizieren.

Die Ressourcen beinhalten das E-Book 5 Ways to Secure Your Organization In Turbulent Times (5 Wege, Ihr Unternehmen in turbulenten Zeiten zu schützen) und den Return on Investment (ROI) Calculator von SecurityScorecard, der eine kostenlose Prognose des geschäftlichen Nutzens von SecurityScorecard erstellt. Der interaktive Rechner hilft Unternehmen, die wirtschaftlichen Auswirkungen der ganzheitlichen Sicherheitsbewertungsplattform von SecurityScorecard zu verstehen.

Der SecurityScorecard-Rechner beruht auf der von SecurityScorecard in Auftrag gegebenen Studie von Forrester Consulting, The Total Economic Impact of SecurityScorecard. In Zusammenarbeit mit SecurityScorecard-Kunden identifizierte und quantifizierte Forrester die wichtigsten Vorteile von Investitionen in den integrierten Ansatz von SecurityScorecard für das Management von Cybersecurity-Risiken wie:

Effizienteres Risikomanagement

Erhöhte Technologieeffizienz und -konsolidierung

Verbesserte Sicherheitsposition

"Unternehmen auf der ganzen Welt sind mit einem schwierigen finanziellen Umfeld konfrontiert. CISOs sehen sich daher einem starken Druck ausgesetzt, ihren Vorständen und Führungskräften einen Mehrwert zu präsentieren", so Aleksandr Yampolskiy, CEO und Mitbegründer von SecurityScorecard. "Angreifer machen sich den Personal- und Ressourcenmangel in Krisenzeiten zu Nutze. Je früher Ihr Team Sicherheitsinvestitionen rechtfertigen und deren Wert nachweisen kann, desto schneller können Sie Ihre wichtigsten Probleme bewältigen."

Als Ergänzung zum ROI-Rechner hilft SecurityScorecard Unternehmen auch dabei, den ROI ihrer Sicherheitsprogramme durch folgende Möglichkeiten zu optimieren:

Kürzere Time-to-Value durch die Automatisierung von Cybersecurity-Prozessen

Quantifizierung der finanziellen Risiken für den Vorstand und Prüfung verschiedener Szenarien von möglichen Auswirkungen

Entwicklung von Kennzahlen für den Vorstand, um Bedrohungen der Cybersicherheit zu definieren, zu verstehen und zu quantifizieren

Konfiguration automatisierter Warnungen und Regeln, um zu verhindern, dass Probleme im Unternehmen und bei Drittanbietern übersehen werden

Außerdem organisiert SecurityScorecard eine vierteilige, globale Webinarreihe, um Einblicke in die wichtigsten Bereiche zu liefern, denen führende Sicherheitsteams für den proaktiven Schutz ihrer Organisationen Vorrang einräumen. Die Webinarreihe, die am 29. September beginnt, umfasst spezielle Sitzungen für Zuschauer aus Nordamerika, APAC und EMEA und behandelt u. a. folgende Themen:

So gewährleisten Sie Ihre Sicherheit in turbulenten Zeiten

Erkennen und priorisieren Sie die kritischsten Bedrohungen

Belegen Sie den Wert Ihres Sicherheitsprogramms

Werden Sie bevorzugter Anbieter durch ein starkes Sicherheitskonzept

Hier können Sie sich anmelden, um an jedem dieser Webinare teilzunehmen und mehr darüber zu erfahren, wie SecurityScorecard Unternehmen dabei hilft, den ROI für Sicherheitsbewusstsein und -prävention zu verdoppeln, Anbieter zur Verantwortung zu ziehen, weitere Investitionsbereiche zu priorisieren und Ihre Schätzung des ROI zu berechnen.

Über SecurityScorecard

SecurityScorecard wird von weltweit renommierten Investoren wie Evolution Equity Partners, Silver Lake Waterman, Sequoia Capital, GV, Riverwood Capital und anderen finanziert und ist mit über zwölf Millionen kontinuierlich bewerteten Unternehmen der weltweit führende Anbieter von Cybersicherheitsbewertungen. SecurityScorecard wurde 2013 von den Sicherheits- und Risikoexperten Dr. Aleksandr Yampolskiy und Sam Kassoumeh gegründet. Die patentierte Rating-Technologie von SecurityScorecard wird von mehr als 30.000 Organisationen für das Risikomanagement von Unternehmen, das Risikomanagement von Drittanbietern, das Vorstandsreporting, die Due-Diligence-Prüfung, das Underwriting von Cyber-Versicherungen und die Regulierungsaufsicht genutzt. SecurityScorecard ist das erste Unternehmen für Cybersecurity-Ratings, das digitale Forensik und Incident-Response-Dienste anbietet und damit einen 360-Grad-Ansatz zur Sicherheitsprävention und -reaktion für seinen weltweiten Kunden- und Partnerstamm verfolgt. SecurityScorecard trägt auch weiterhin dazu bei, die Welt sicherer zu machen, indem es die Art und Weise verändert, wie Cybersecurity-Risiken von Unternehmen wahrgenommen, verbessert und an ihre Vorstände, Mitarbeiter und Lieferanten kommuniziert werden. Jedes Unternehmen hat das universelle Recht auf sein vertrauenswürdiges und transparentes Instant SecurityScorecard-Rating. Weitere Informationen finden Sie auf securityscorecard.com, oder folgen Sie uns auf LinkedIn

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220919005110/de/

Contacts:

Derek Delano

SecurityScorecard

ddelano@securityscorecard.io

(646) 457-4513

Mariah Simank

10Fold für SecurityScorecard

SecurityScorecard@10fold.com

(512) 971-3702