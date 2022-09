Osnabrück (ots) -"Erhebliches Einsparpotenzial": Christian Lindner fordert Deckelung von RundfunkgebührenFDP-Chef sieht finanzielle Verschwendung bei Öffentlich-RechtlichenOsnabrück. Nach seinem Vorschlag, einen freiwilligen Gehälterdeckel unterhalb der Einkünfte des Bundeskanzlers für das Spitzenpersonal bei den Öffentlich-Rechtlichen einzuführen, hat Bundesfinanzminister Christian Lindner jetzt nachgelegt. In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" forderte der FDP-Vorsitzende, die Rundfunkgebühren einzufrieren. "Dass ARD, ZDF und Phoenix live und parallel vom Begräbnis der Queen aus London senden und mit jeweils eigenem Personal in London sind, belegt anschaulich, dass es erhebliches Einsparpotenzial gibt", merkte Lindner als Beispiel aus diesen Tagen an. "Die Gebührenerhöhungen auszusetzen entlastet die Menschen in einer Zeit rapide steigender Preise", sagte der Finanzminister. Es diene zugleich als Anreiz für die Anstalten, schlanker zu werden und sich auf ihren Kernauftrag zu konzentrieren. "Ich bin mir sicher, dass durch Kooperation hohe Summen gespart werden können, ohne dass sich dies am Programm negativ bemerkbar macht", sagte der FDP-Chef.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5324874