TIP Group ist die Nummer 1 unter 355 Unternehmen bei der erstmaligen ESG-Bewertung der Transportbranche, die von Sustainalytics durchgeführt wurde, einem führenden unabhängigen Anbieter von ESG-Analysen.

Bob Fast, President und CEO, TIP Group, kommentiert: "Wir sind stolz darauf, dass TIP Group jetzt durch eine unabhängige Bewertung als Branchenführer bei Nachhaltigkeit bestätigt wurde. Dieses herausragende Ergebnis ist ein Beweis für unseren erfolgreichen Ansatz bei der Nachhaltigkeit für zukünftige Generationen.

Um diese Position zu erreichen, haben wir Bereiche ermittelt, in denen wir die größten Auswirkungen erzielen können wie das Angebot emissionsfreier oder emissionarmer Fahrzeuge für unsere Kunden oder die Nutzung von Telematikdaten, die unseren Kunden helfen, ihre Flotte effizienter zu betreiben.

In einem nächsten Schritt haben wir unser Vorhaben umgesetzt, z. B. eine klimaneutrale Organisation in Übereinstimmung mit den globalen Zielen zu sein.

Wir streben an, unsere Position als Branchenführer zu nutzen, um unsere Partner bei einem erfolgreichen grünen Wandel zu unterstützen.

Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Sustainalytics-Bewertung:

TIP Group erhielt eine Gesamtpunktzahl von 7,2 dies entspricht der niedrigsten Risikokategorie "vernachlässigbares Risiko"

Von 355 Unternehmen der Transportbranche belegten wir Platz 1

Weltweit lagen wir auf Platz 37 von insgesamt 14.656 bewerteten Unternehmen

Nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung des ersten Nachhaltigkeitsberichts der TIP Group und der erfolgreichen Verknüpfung der Nachhaltigkeits-Kennzahlen mit unserer revolvierenden Kreditfazilität in diesem Jahr stellt diese Einstufung einen weiteren Meilenstein bei der Umsetzung unserer EHS-Ziele dar.

Die TIP Group befindet sich noch immer in einer früher Phase auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit und wird auch künftig ihre Rolle als treibende Kraft für die Nachhaltigkeit in der Transportindustrie übernehmen.

Über Sustainalytics

Sustainalytics stellt hochwertige analytische Forschungsdienstleistungen, Bewertungen und Daten im Bereich Umweltschutz, Soziales und Governance (ESG) für institutionelle Investoren und Unternehmen bereit. Sustainalytics wendet ein robustes Forschungsverfahren an mit Unterstützung von mehr als 500 Forschungsanalytikern der datengestützt ist und Aussteller zum Feedback ermutigt.

Die ESG-Risikobewertungen von Sustainalytics decken mehr als 20.000 Unternehmen in 172 Ländern ab.

Über TIP

TIP mit Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande, ist einer der führenden Ausrüstungsdienstleister in Europa und Kanada, der sich auf Leasing, Vermietung, Wartung und Reparatur von Anhängern sowie andere Mehrwertdienste spezialisiert hat und diese Transport- und Logistikkunden in ganz Europa und Kanada bereitstellt. TIP bedient seine Kunden von mehr als 102 Standorten in 17 Ländern in Europa und Kanada aus.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.tipeurope.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220919005417/de/

Contacts:

Kapil Sharma

Treasury and Investor Relations Director

T: +31 20 504 1677

M: +31 621 105358

E: kapil.sharma@tip-group.com



Markus Pretzl

Director ESG EHS

M: +31 6 18976092

E: markus.pretzl@tip-group.com