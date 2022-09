DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Chinas Notenbank lässt LPR-Referenzzins für Bankkredite stabil

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Wie die Notenbank des Landes mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) wie erwartet bei 3,65 Prozent und der fünfjährige LPR bei 4,30 Prozent. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC. Sie hatte ihn im August 2019 reformiert und dient den Banken als Vorgabe für ihre Ausleihesätze.

Deutsche Erzeugerpreise steigen weitaus stärker als erwartet

Der Inflationsdruck auf Produzentenebene hat in Deutschland im August weitaus deutlicher als erwartet zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 7,9 Prozent - die höchste Rate seit Beginn der Datenreihe 1949 - und lagen um 45,8 (Juli: 37,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Analysten hatten einen monatlichen Anstieg um 1,6 Prozent und eine Jahresteuerung von 37,9 Prozent prognostiziert. Die Erzeugerpreise ohne Energie stiegen um 0,4 Prozent auf Monats- und 14,0 Prozent auf Jahressicht. Die Energieerzeugung verteuerte sich um 20,4 und 139,0 Prozent.

Ifo: Engpässe bei Fahrrädern, Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik

Der Einzelhandel macht sich große Sorgen wegen der anhaltenden Nachschubprobleme, die sich wohl bis Weihnachten fortsetzen dürften. Nach einer Umfrage des Ifo-Instituts sind besonders Fahrräder sowie Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik von den Engpässen betroffen. Im August klagten 77,5 Prozent der Einzelhändler über entsprechende Probleme, im Juli waren es 77,3 Prozent, so das Ifo-Institut.

Japans Verbraucherpreisindex im August um 3 Prozent gestiegen

Die Inflation in Japan hat das Ziel der Notenbank den fünften Monat in Folge übertroffen. Der Verbraucherpreisindex legte im August um 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, wie aus Daten der Regierung hervorgeht. Im Juli war der Index noch um 2,6 Prozent gestiegen. Die Bank of Japan (BoJ) strebt eine Inflation von 2 Prozent an. Ohne Energie und frische Lebensmittel legten die Verbraucherpreise im August um 1,6 Prozent zu.

Macron plant bei UN-Generaldebatte Treffen mit iranischem Präsidenten

Vor dem Hintergrund der ins Stocken geratenen Verhandlungen über eine Wiederbelebung des Atomabkommens plant der französische Präsident Emmanuel Macron am Dienstag am Rande der UN-Generaldebatte ein Treffen mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi. Das gab der Elysée-Palast in Paris bekannt. Frankreich gehörte 2015 zu den Staaten, unter deren Vermittlung das ursprüngliche Atomabkommen mit dem Iran zustande gekommen war. Macron hatte in den vergangenen Monaten mehrfach mit Raisi telefoniert, um ihn zu einer Annahme eines europäischen Kompromissvorschlags zu einem erneuten Abkommen bewegen.

Baerbock sagt Staaten Unterstützung in Klima- und Ernährungskrise zu

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat den am stärksten von Klimawandel und Ernährungskrise betroffenen Staaten Unterstützung zugesagt. "Die Brutalität des russischen Angriffskriegs und seine Bedrohung für die Friedensordnung Europas verstellen unseren Blick nicht davor, dass seine dramatischen Auswirkungen in vielen Weltregionen wie durch ein Brennglas wirken", erklärte Baerbock anlässlich ihrer Reise zur Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York am Dienstag.

Königin Elizabeth II. in Windsor beigesetzt

Königin Elizabeth II. hat am Montagabend in Schloss Windsor ihre letzte Ruhe gefunden. Die Queen sei beigesetzt worden, teilte die königliche Familie mit. Die Beisetzung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Mit ihrer Grablegung in der König George VI.-Gedächtniskapelle, einem gesonderten Teil der St. George's Chapel, wurde Elizabeth II. mit ihren Eltern, ihrer Schwester Prinzessin Margaret und ihrem Mann Prinz Philip wieder vereint.

SCHWEIZ

Aug Handelsbilanz Überschuss 2,344 Mrd CHF

Aug Exporte 21,829 Mrd CHF

Aug Importe 19,485 Mrd CHF

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 20, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.