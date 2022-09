SMC-Research hat eine Studie zur Noratis AG veröffentlicht und die Kaufempfehlung für die Aktie bestätigt. Der SMC-Analyst Dr. Adam Jakubowski hat mit Verweis auf die schwierigere Marktlage und auf den deutlichen Zinsanstieg sein Kursziel für die Aktie zwar deutlich reduziert, sieht das Unternehmen aber dennoch vielversprechend ausgestellt und die Aktie klar unterbewertet.

Als Bestandsentwickler verfolge Noratis laut SMC-Research ein Geschäftsmodell, das Elemente aus der Immobilienbestandshaltung und der Projektentwicklung kombiniere. Dabei konzentriere sich das Unternehmen auf ältere Wohnimmobilien in kleineren Städten und Randlagen von Metropolen, die bevorzugt mit baulichem Modernisierungsbedarf und mit Bewirtschaftungsdefiziten erworben, anschließend modernisiert und aufgewertet und schließlich veräußert bzw. teilweise auch in die eigene Bestandshaltung überführt werden, so die Analysten.

Die Erträge speisen sich nach ihrer Angabe somit aus den Mieterträgen in der Haltephase, den Veräußerungserlösen sowie aus den Bewertungsänderungen bei der Umbuchung der Immobilien aus dem Vorrats- in das Anlagevermögen. Während laut dem Researchhaus die Verkaufserlöse vor allem hohe Margen und eine Freisetzung des Kapitals für neue Engagements ermöglichen, sorgen die Mieteinnahmen für eine stabile und berechenbare Erlösquelle.

Mit dieser Aufstellung habe Noratis in den letzten Jahren ein deutliches Wachstum erzielt und hohe Gewinne erwirtschaftet, im Durchschnitt der letzten acht Jahre habe die Nettomarge bei 10 Prozent gelegen. Im laufenden Jahr habe sich das Umfeld allerdings deutlich eingetrübt, vor allem die steigenden Zinsen seien ein nicht zu vernachlässigender Risikofaktor für die Kaufnachfrage nach Immobilien und für deren Wertentwicklung.

Dies dürfte auch an Noratis nicht spurlos vorübergehen, doch mit dem schon bisher auf Stabilität und Nachhaltigkeit bedachten Geschäftsmodell scheine das Unternehmen auch für diese Phase gut gerüstet. Auf längere Sicht könnte Noratis sogar zu den Profiteuren zählen, wenn spekulative Übertreibungen im Markt bereinigt und das Angebot an attraktiv bepreisten Wohnimmobilien wieder größer werde.

Die Analysten haben ihre Schätzungen gleichwohl vorsichtiger ausgestaltet und dabei sowohl das höhere Zinsniveau als auch mögliche Mietausfälle infolge der Energiekrise berücksichtigt.

Ihr Kursziel habe sich hierdurch reduziert und liege nun mit 23,30 Euro deutlich unter dem zuletzt veröffentlichten NAV, welcher sich nach Einschätzung der Analysten im bisherigen Jahresverlauf nicht viel geändert haben dürfte. Gegenüber dem aktuellen Kurs, der zwar deutlich weniger als der Branchendurchschnitt, aber doch spürbar gesunken sei, sehen die Analysten dennoch ein sehr hohes Kurspotenzial und bestätigen auf dieser Basis das Urteil "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.09.2022 um 9:05 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 19.09.2022 um 19:50 Uhr fertiggestellt und am 20.09.2022 um 8:45 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-20-SMC-Studie-Noratis_frei.pdf

