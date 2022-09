Berlin (ots) -- TÜV Rheinland zeichnet das Fintech nach intensivem Audit aus- PAIR Finance erfüllt die internationale Norm in ISO 27001- Kunde Versicherungskammer: "PAIR Finance schützt unsere Kundendaten"Das führende Inkasso-Fintech PAIR Finance ist von TÜV Rheinland mit einem ISO-Zertifikat 27001 ausgezeichnet worden. Verbraucher*innen und Geschäftspartner*innen erhalten so den unabhängigen Nachweis, dass PAIR Finance höchste Ansprüche an Datenschutz und Informationssicherheit im Geschäftsprozess erfüllt.Nach einem intensiven Audit durch die erfahrenen Expert*innen von TÜV Rheinland, hat das Digitalinkasso eine Zertifizierung nach dem ISO-Standard 27001 erhalten. Die ISO 27001 ist der weltweit akzeptierte und angewendete Standard für Informationssicherheits-Managementsysteme (ISMS). Er umfasst Menschen, Prozesse und Technologie. Damit wird sichergestellt, dass PAIR Finance die höchsten Standards für die Sicherheit der Daten seiner Geschäftskunden erfüllt.Das ISMS von PAIR Finance deckt alle Aspekte der Datensicherheit ab, sowohl physisch als auch digital. Es regelt, wie Mitarbeiter*innen des Fintechs Daten, einschließlich personenbezogener identifizierbarer Daten, sicher erfassen, verarbeiten, speichern und löschen. Zudem unterzieht sich PAIR Finance zukünftig regelmäßig einer unabhängigen Bewertung und Prüfung durch TÜV Rheinland, um sicherzustellen, dass die Anforderungen des Standards erfüllt werden.Iris John, Hauptabteilungsleiterin Forderungsmanagement beim bundesweit größten öffentlichen Versicherer, der Versicherungskammer: "Informationssicherheit und Datenschutz sind für uns besonders wichtig. Deshalb werten wir die Zertifizierung als gute Bestätigung, uns dem richtigen Inkassounternehmen angeschlossen zu haben. Wir freuen uns, mit PAIR Finance einen Partner an unserer Seite zu haben, der nicht nur die digitale Kundenreise im Inkasso optimal ausführt, sondern unsere Kundendaten auch nach den Anforderungen der ISO-Zertifizierung schützt."Für Stephan Stricker, Gründer und CEO von PAIR Finance, gehört ein sicherer Umgang mit sensiblen Daten zu den entscheidenden Faktoren für den Erfolg eines Unternehmens im Wettbewerb: "PAIR Finance nimmt Informationssicherheit sehr ernst. Als Unternehmen, das tagtäglich mit Daten umgeht und die führende Anwendung digitaler Inkasso-Technologie bietet, liegt mir dieses Zertifikat sehr am Herzen. Es bestätigt nun offiziell, was ich beim Thema Datenschutzbewusstsein durch unser Team tagtäglich im Office erlebe. Besonders stolz bin ich darauf, dass wir als Fintech schnell, effizient und zielstrebig in nur vier Monaten die wichtige ISO-Zertifizierung erhalten haben."Ausgezeichnet mit einem ISO-Zertifikat, beschleunigt PAIR Finance nun weiter seinen Wachstumskurs, u.a. im Versicherungs- und Finanzsektor. Dank der zunehmenden Beliebtheit von digitalen Zahlungsformen erweitert das Fintech aktuell seinen Kundenstamm um neue Branchen und Unternehmen, die auf der Suche nach einer modernen, effizienten und verbraucherfreundlichen Alternative zu bestehenden Inkasso-Angeboten sind.Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung finden Sie unter: https://www.pairfinance.com/mediakit-iso/Pressekontakt:PAIR Finance PressekontaktDenise SchönherrE: media@pairfinance.comT: +49 (0) 30 120 879 084Original-Content von: PAIR Finance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137381/5325003