Die Aktie von BioNTech ist zum Wochenstart kräftig unter Druck geraten. Knapp neun Prozent ging es im US-Handel nach unten auf 133,22 Dollar. Belastet hat inbesondere die Aussage des US-Präsidenten Joe Biden, dass "die Pandemie vorbei sei". Dies erklärte er in einem am Sonntagabend ausgestrahlten TV-Interview.Derweil werden in Deutschland weitere Maßnahmen vorbereitet - und auch neue Impfempfehlungen. So soll zu Corona-Impfungen mit den fortentwickelten neuen Präparaten gegen aktuelle Virusvarianten ...

