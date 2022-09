Nach einem Endspurt im späten Handel landeten die großen US-Indizes am Montag noch in der Gewinnzone. Schwache Daten vom US-Immobilienmarkt, wo der NAHB-Hausmarktindex im September bereits den neuen Monat in Folge gesunken ist, blieben ohne Resonanz. Der Markt hat unterdessen inzwischen offenbar eine Zinserhöhung von 0,75 % komplett eingepreist. Der Dow Jones schloss 0,64 % höher bei 31.019 Punkten. Der S&P 500 stieg um 0,69 % auf 3.899 Punkte, während der Technologie-Index Nasdaq 100 sich um 0,77 % auf 11.953 Punkte verbesserte.



An den deutschen Börsen bleibt die am Mittwoch anstehende Zinsanhebung der Fed das dominierende Thema. Die Wahrscheinlichkeit für einen "großen" Zinsschritt von einem Prozentpunkt wird von den Analysten der Credit Suisse mit 25 % beziffert. Bei den Einzelwerten sorgte die angehobene Umsatzprognose von Henkel heute Morgen für einen positiven Impuls. Vor allem wegen des gut laufenden Klebstoff-Geschäfts erwartet der Vorstand von Henkel nun ein organisches Umsatzwachstum von 5,5 bis 7,5 % (zuvor 4,5 bis 6,5 %). Die Henkel-Aktie tendiert heute im frühen Handel rund 1,8 % fester. Der Dax knüpfte an die guten US-Vorgaben an und eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,35 % bei 12.849 Punkten. Im weiteren Verlauf des frühen Handels schob sich der Index dann an die Marke von 12.900 Punkten heran.



