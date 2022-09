Künstliche Intelligenz (KI) gehört zu den Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts. Auch die Versicherungswirtschaft, die in den vergangenen Jahren einen enormen Nachholbedarf in der Digitalisierung erfahren musste und bis heute daran arbeitet, hat KI längst als Zukunftsthema ausgerufen.Der neue GDV-Präsident (s. PLATOW v. 16.9.) wir auf diesem Gebiet deutlich mehr Akzente setzen müssen als sein Vorgänger. Mit einem gemeinsamen Positionspapier vom Mai unterstützen der GDV und 14 weitere Verbände den Ansatz der EU-Kommission für eine europaweite Regulierung für KI. Obwohl die Versicherer längst an der KI-Implementierung arbeiten, läuft in der Außenwahrnehmung alles nur sehr schleppend. Auch intern geht es nur langsam voran. Grund hierfür sind zum einen ...

