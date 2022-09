Taunusstein (ots) -Die Kinderstiftung Arche in Frankfurt am Main nutzte den internationalen World CleanUp Day und den Main CleanUp Day, um das Umweltbewusstsein von Grundschulkindern aus sozial benachteiligten Familien zu fördern. Gemeinsam mit einem Sauberkeitsbotschafter der Frankfurter Initiative Cleanffm und Mitarbeiter*innen von BRITA lernten die Kinder bei zwei Abfallsammelaktionen in der Mainmetropole, warum Plastikabfälle in der Natur schädlich sind und wie sie selbst dazu beitragen können, dass weniger Plastikabfall entsteht.Die Kinderstiftung Arche fördert in Frankfurt täglich rund 400 Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien über außerschulische Aktivitäten, Hausaufgabenhilfe und eine gesunde Ernährung. Hier setzt der Wasserfilterexperte BRITA an und informiert die Kinder und Jugendlichen über die Vorteile von Leitungswasser. "Wir möchten die Kinder motivieren, im Alltag mehr umweltfreundliches Leitungswasser zu trinken, statt Getränke in Flaschen zu kaufen," erläutert Steffen Fölsch, Senior Specialist Marketing PR Deutschland bei BRITA. Dadurch können große Abfallmengen in Form von Flaschen eingespart werden. Denn je mehr Menschen im Alltag auf Leitungswasser umsteigen, umso weniger Abfall entsteht. Zudem belastet die Bereitstellung von Trinkwasser aus dem Wasserhahn das Klima weitaus weniger als die Herstellung, Lagerung und der Transport von Flaschen. Für einen dauerhaften Zugang zu gekühltem, gesprudeltem und gefiltertem Trinkwasser aus der Leitung wurden die fünf Frankfurter Standorte der Arche im vergangenen Jahr von BRITA kostenlos mit Wasserspendern ausgestattet.In der Natur lösen sich Plastikabfälle nicht auf, sondern zerfallen über einen sehr langen Zeitraum zu kleinen Teilchen. Daniel Schröder, Leiter der Arche in Frankfurt sagt: "Weggeworfen ist eine Plastikflasche schnell, aber dass sie dann über 450 Jahre in der Natur liegen bleibt, hat die Kinder bei den Clean-Ups nachhaltig beeindruckt". In Summe wurden bei den Clean-Ups am 7. September am Griesheimer Ufer und am 13. September im Martin-Luther-King-Park in nur zwei Stunden 17 Kilogramm Plastikverpackungen, Kronkorken und andere Abfälle aufgesammelt. Als Belohnung für das tatkräftige Aufräumen, durften sich die Kinder anschließend über ein Eis freuen.Deutschlandweit bewirbt BRITA den Umstieg von Flaschenwasser zu Leitungswasser mit der Kampagne hahntrinker. Mehr Infos dazu unter www.brita.de/hahntrinker. Infos zur Kooperation mit der Arche unter www.brita.de/arche.Pressekontakt:BRITA SESteffen FölschSenior Specialist Marketing PR DACHHeinz-Hankammer-Str. 165232 Taunusstein-Neuhofsfoelsch@BRITA.net+49 (0)6128-7466208www.BRITA.netOriginal-Content von: BRITA SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29333/5325183