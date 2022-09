Die neue Handelswoche startet erneut schwächer und die Verunsicherung ist weiterhin hoch. Anleger sind im Vorfeld der US-Zinsentscheidung angespannt und warten auf die Aussagen der Fed am morgigen Mittwochabend. Während Aktien in diesem Umfeld taumeln, gibt es ein Asset, dass eine historisch starke Performance abliefert und die Rally nun weiter an Fahrt aufnimmt.

