Baden-Baden (ots) -Pünktlich zum Weltkindertag feiert United Charity eine weitere gesammelte Million für Kinder in Not: Europas größtes Charity-Auktionsportal hat den Gesamtspendenstand von 13 Millionen Euro geknackt!Der 20. September, an dem deutschlandweit auf die Rechte und Bedürfnisse von Kindern aufmerksam gemacht wird, ist bei United Charity traditionell ein besonders wichtiger Tag - denn mit den Erlösen aus den einmaligen Auktionen auf www.unitedcharity.de unterstützt die Stiftung zu 100 Prozent wertvolle Kinderhilfsprojekte in Deutschland und der ganzen Welt. Erst kürzlich versteigerte United Charity beispielsweise Meet&Greets mit Basketballlegende Dirk Nowitzki sowie Moderatorin Amira Pocher, und auch weiterhin sind zahlreiche Highlight-Auktionen für den guten Zweck geplant.Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Projekte und Einrichtungen weitergeleitet.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.de