Ford Motor produziert auf Halde. Der amerikanische Automobilkonzern warnte, dass immer mehr Fahrzeuge aufgrund des Teilemangels nicht vollständig produziert werden konnten, was Umsatz und Ergebnis belastet. Die Unicredit schielt nach Deutschland. Die italienische Großbank will expandieren und hofft in der Rezession auf eine Gelegenheit in Frankfurt. Apple zieht die Preise an. Nicht beim neuen iPhone 14, aber dafür im App Store.Der Aktienhandel in Asien kann sich vor der Fed-Sitzung am Mittwoch weiter erholen. Alle Benchmarks in der Region notieren im Verlauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...