Der Vorstand der Industriellenvereinigung Wien hat mit Iris Ortner und Michael Strugl zwei neue Vizepräsidenten bestellt: "Es freut mich außerordentlich, dass wir Iris Ortner, Geschäftsführende Gesellschafterin der IGO Industries GmbH, sowie Michael Strugl, CEO der Verbund AG, als neue Vizepräsidenten gewinnen konnten. Beide sind herausragende Unternehmerpersönlichkeiten - zudem können wir ihre jeweilige Expertise gerade in diesen herausfordernden Zeiten sehr gut gebrauchen", so der Präsident der IV-Wien, Christian C. Pochtler, der weiter ausführte: "Mit ihren Produkten und Lösungen aus dem Bereich der Gebäudetechnik ist Iris Ortner am "Puls der Zeit' und leistet einen wesentlichen Beitrag zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...