Ein Artikel von Andreas Trautner, Fach- und Vertriebstrainer, Makler und Autor, Sachverständiger, experte-krankenversicherung.deUnternehmen leiden unter Fachkräftemangel, Mitarbeiter unter hohem Stress. Gerade in der Zeit der Corona-Pandemie führen viele Verunsicherungen auf allen Seiten zu Störungen in den Betriebsabläufen - nicht nur im Bereich der Industrie, sondern auch im Bereich der Belastbarkeit der Menschen insgesamt. Unternehmen bieten vermehrt Benefits an, die auch auf die Bereiche Gesundheit ...

