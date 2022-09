Auch wenn die Tesla-Aktie zuletzt keine gigantischen Kurssprünge mehr hinlegen konnte, so hat das Papier sich trotz der diversen Krisen an den Märkten auf hohem Niveau festgebissen. Aktuell bringt der Konzern es auf eine Marktkapitalisierung von 950 Milliarden USD und in den Augen einiger Beobachter ist das noch immer günstig.Trotz der Ängste vor einer möglichen Inflation und rapide steigender Betriebskosten hagelt es unverändert nur so Kaufempfehlungen für die Tesla-Aktie und die Kursziele bewegen sich bei einigen besonders optimistischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...