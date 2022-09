Stuttgart (ots) -



Zur Entscheidung der baden-württembergischen Landesregierung, für das bestehende Personal in Pflegeeinrichtungen keine erneute Abfrage des Impfstatus durchzuführen, sagt der Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Rainer Wiesner:



"Die einrichtungsbezogene Impfpflicht läuft zum 31. Dezember aus und schon heute spielt sie kaum noch eine Rolle. Immer mehr Stadt- und Landkreise haben den Vollzug vollkommen ausgesetzt. Ohnehin hätte die einrichtungsbezogene Impfpflicht nur als Vorstufe einer allgemeinen Impfpflicht wirklich Wirkung entfaltet. Das muss jetzt auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach endlich begreifen.



In Baden-Württemberg sendet Minister Lucha ein gelungenes Zeichen der Entlastung für die der Einrichtungen in der Pflege und Eingliederungshilfe. Die Mitarbeitenden dort haben Wichtigeres zu tun, als vollständig unnütze Listen abzuhaken."



