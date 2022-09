Ethereum Kurs droht Sturz auf 1.000-Dollar-Marke - die Gründe

Angesichts schwelender Inflations- und Zinssorgen haben Krypto-Anleger in der ersten Wochenhälfte kalte Füße bekommen. Wichtigste Punkte: Ethereum Kurs droht Sturz auf 1.000-Dollar-Marke - Euphorie nach "The Merge" verflogen

Zinsfurcht lässt Anleger Krypto Assets mit spitzen Fingern anfassen - Fed-Sitzung im Fokus

Anleger dürften Fed-Pressekonferenz nach geldpolitischen Hinweisen abklopfen

Ethereum Kurs Chart auf Monatsbasis

Quelle: IG Handelsplattform Ethereum Kurs Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform Ethereum Kurs droht Sturz auf 1.000-Dollar-Marke - Euphorie nach "The Merge" verflogen Angesichts schwelender Inflations- und Zinssorgen haben Krypto-Anleger in der ersten Wochenhälfte kalte Füße bekommen. Mit großer Aufmerksamkeit dürften Börsianer dies- und jenseits des Atlantiks den am Mittwoch anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed verfolgen. Nach dem Upgrade der zugrunde liegenden Ethereum Blockchain scheint die Euphorie fürs Erste verflogen. Börsianer sollten sich auf weitere Abwärtsrisiken einstellen. Auf Wochensicht büßt Ether rund 21 Prozent seines Wertes ein.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

