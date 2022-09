Kurz vor dem Fed-Zinsentscheid am Mittwoch berappelt sich die Wall Street etwas. Die US-Indizes S&P 500, Dow Jones und Nasdaq haben zu Wochenbeginn die Freitagstiefs verteidigt. Ein Endspurt am Montagabend hat die US-Börsen schließlich in die Gewinnzone befördert. Ungeachtet der Nervosität vor dem morgigen Fed-Zinsentscheid beendete der marktbreite S&P 500 mit einem Plus von 0,7 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...