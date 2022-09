Höhepunkte

- Infinity Stone beauftragt Axiom mit Durchführung von erstem Explorationsprogramm bei James Bay-Lithiumprojekten

- Axiom mobilisiert geologisches Team, das auf LCT-Pegmatite spezialisiert ist

- 10-tägiges Programm umfasst erste Probennahmen und Kartierungen von 21 von ISV identifizierten Pegmatiten in den drei Schürfrechteblöcken sowie Identifizierung neuer Pegmatite

Vancouver (British Columbia), 20. September 2022 - Infinity Stone Ventures Corp. (CSE: GEMS, OTC: TLOOF, FWB: B2I) (das "Unternehmen", "ISV" oder "Infinity Stone") freut sich, den Beginn eines Explorationsprogramms bekannt zu geben, dessen Schwerpunkt auf ersten Probennahmen, Bewertungen und Kartierungen bei seiner Projektgruppe Camaro liegt, die aus den Projekten Taiga, Hellcat und Camaro (das "Programm") besteht. Das Projekt Camaro (das "Projekt") umfasst drei Konzessionsgebietsblöcke mit einer Größe von 3.850 ha, die an die Lithiumentdeckung Corvette von Patriot Battery Metals (TSX-V: PMET) ("PMET") in der Region James Bay in Quebec angrenzen.

Infinity Stone hat Axiom Exploration Group Ltd. ("Axiom") aus Saskatoon in Saskatchewan (http://www.axiomex.com/) mit der Entwicklung, Abwicklung und Durchführung der Explorationsprogramme beauftragt. Das zehntägige Programm wird erste Probennahmen und Kartierungen der 21 von ISV identifizierten Pegmatite in den drei Schürfrechteblöcken sowie Arbeiten zur Identifizierung neuer Pegmatite umfassen.

Zayn Kaylan, CEO von Infinity Stone, sagte: "Wir freuen uns auf die Arbeit in unseren Camaro-Lithiumkonzessionsgebieten sowie auf die enge Zusammenarbeit mit dem Team von Axiom, dessen geologisches Know-how und Erfahrung mit der Abwicklung komplexer Explorationsprogramme in Kombination mit seiner Erfahrung mit LCT-Pegmatiten es dem Unternehmen ermöglichen wird, seine Reihe von Lithiumkonzessionsgebieten in der James Bay Region rasch weiterzuentwickeln. Der moderne ‚Explorationsbaukasten' mit künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernmodellen, den Axiom entwickelt hat, wird es Infinity Stone ermöglichen, seine Explorationsbudgets zu maximieren und die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit zu erzielen."

Über Axiom Exploration Group Ltd.

Axiom ist ein Privatunternehmen in Arbeitnehmerhand, dessen Hauptsitz sich in Saskatoon in Saskatchewan befindet. Axiom wurde im Jahr 2011 gegründet und ist ein vollständiges Beratungsunternehmen, das ein breites Spektrum an technischen Dienstleistungen innerhalb der vier übergreifenden Hauptsparten anbietet: Exploration, Geophysik & Geomatik, Umwelt und Energiedienstleistungen.

https://youtu.be/BunsLKbWuMo

Über das Lithiumprojekt Camaro

Das 3.850 ha große Lithiumprojekt Camaro befindet sich neben dem Konzessionsgebiet Corvette von Patriot Battery Metals in der Region James Bay in Quebec, etwa 235 km östlich von Radisson in Quebec und 245 km nordöstlich der Cree-Dorfgemeinde Nemaska. Das Projekt umfasst die drei Konzessionsgebietsblöcke Taiga, Hellcat und Camaro, die zusammen eine Größe von 3.850 ha aufweisen und an die Lithiumentdeckung Corvette von Patriot Battery Metals (TSX-V: PMET) in der Region James Bay in Quebec angrenzen. Der Pegmatit CV8 von PMET mit durchschnittlichen Schürfprobenwerten von 4,6 % Lithiumoxid befindet sich 1.400 m nördlich des Projekts Taiga. Die kürzlich entdeckte Pegmatitanhäufung CV13 befindet sich 1.500 m nördlich des Projekts Camaro.

Abb. 1: Karte des Gebiets des Lithiumabschnitts CV

Über Infinity Stone Ventures

Infinity Stone hat es sich zum Ziel gesetzt, neben seinem etablierten SaaS-Lösungsportfolio ein diversifizierter Komplettanbieter für die kritischen Energiemetalle zu sein, die in der sauberen Energierevolution Anwendung finden. Zu den wichtigsten Geschäftseinheiten des Unternehmens gehören HealthCheck (Stratum Health Technologies LLC) und sein Energiemetallportfolio. Infinity Stone kommt der Nachfrage von Batterie- und Windturbinenherstellern, Atom- und Wasserstoffenergieerzeugern sowie Spekulanten im Energiemetallbereich nach, indem es 100%ige Beteiligungen an Lagerstätten und Vorkommen mit kritischen Mineralen in stabilen, bergbaufreundlichen Rechtsgebieten erwirbt, die sich in der Nähe der Endverbraucher in nordamerikanischen Produktionszentren befinden.

Ansprechpartner bei Infinity Stone

Zayn Kalyan

CEO und Director

Direkt: 778-938-3367

mailto:zayn@altuscapital.ca

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft, genehmigt oder abgelehnt.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Verwendung von Worten wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "projiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "antizipiert nicht" oder "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen sind oder Aussagen beinhalten, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden". Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen und Finanzergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den Prognosen zukünftiger Leistungen oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich Aussagen in Bezug auf: die Privatplatzierung und die erwartete Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management des Unternehmens für vernünftig hält, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in solchen Aussagen vorausgesagt wurden. Die zukunftsgerichteten Aussagen können auch durch Risiken und Ungewissheiten in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens beeinflusst werden, einschließlich derer, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens auf www.SEDAR.com beschrieben sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

