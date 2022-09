HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy nach einer Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Laut Management gebe es ein unbekanntes Ausmaß an Investitionen in das Stromnetz, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die geplante Übernahme von Siemens Gamesa laufe zudem nach Plan./jcf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2022 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ENER6Y0

