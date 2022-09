Henkel - Anhebung der Prognose, dennoch schwieriges Umfeld.

Werbung



Der Konzern Henkel veröffentlicht erneut eine Erhöhung ihrer Jahresprognose. Wachstum im Bereich Klebstoffe stärker als erwartet, Koste belasten allerdings weiterhin. Außerdem: Fit im Umgang mit Knock-Out Produkten, dank des Webinars der HSBC.



Das Unternehmen Henkel rechnet mit einem stärkeren Wachstum als zuletzt im August angenommen. Rechnete man im vorigen Monat noch mit einem organischen Wachstum zwischen +4,5 bis +6,5 Prozent, hob man die Prognose nun auf voraussichtlich +5,5 bis 7,5 Prozent an. Dies gab das Unternehmen heute auf ihrem Capital Markets Day bekannt. Getragen wird diese Mitteilung vom Wachstum im Klebstoffsegment. Die hohen Kosten für Rohstoffe und Energie belasten den Konzern allerdings weiterhin. Zuletzt hatte das Unternehmen bereits kommuniziert, dieses Jahr rund 2 Milliarden Euro Mehrkosten zu verbuchen. So blieb auch die Prognose in anderen Geschäftsbereichen als dem Klebstoffsegment unverändert, nachdem die Prognosen bereits Anfang des Jahres nach Unten korrigiert wurden.





Im morgigen Webinar wird Ihnen unser Referent Julius Weiß einen genaueren Einblick zum Thema Knock-Out Produkte gewähren. Auch für erfahrenere Anleger ist dort der ein oder andere Tipp oder Trick für den Handel mit dabei. Stoßen sie gerne am Mittwoch, den 21.09.2022 um 18:30 dazu. Auf unserer Website finden sie außerdem noch weitere Informationen zu unseren regelmäßigen Webinarterminen.

