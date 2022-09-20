FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ENDO INTERNATL DL-,0001 EO7 IE00BJ3V9050
AB/FROM ONWARDS 20.09.2022 15:45 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ENDO INTERNATL DL-,0001 EO7 IE00BJ3V9050
AB/FROM ONWARDS 20.09.2022 15:45 CET
ENDO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de