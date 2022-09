Goldpreis: Spannung vor Fed-Sitzung - deutsche Erzeugerpreise im Blick

Der am Mittwochabend anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) wirft wie erwartet seine Schatten voraus. Mit großer Spannung fiebern Anleger auf das geldpolitische Highlight hin. Wichtigste Punkte: Goldpreis : Hochspannung vor der Fed-Sitzung - deutsche Erzeugerpreise im Blick

Deutsche Erzeugerpreise steigen kräftig an - Inflationssorgen nehmen an Fahrt auf

Goldpreis Chart auf Monatsbasis

Quelle: IG Handelsplattform Goldpreis Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform Goldpreis: Hochspannung vor der Fed-Sitzung - deutsche Erzeugerpreise im Blick Der am Mittwochabend anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) wirft wie erwartet seine Schatten voraus. Mit großer Spannung fiebern Anleger auf das geldpolitische Highlight hin. Für großes Aufsehen sorgen hierzulande die Erzeugerpreise, welche im August stark angestiegen sind. Für eine Feinunze Gold müssen Anleger am Vormittag rund 1.672 Dollar auf den Tisch legen und damit 0,42 Prozent weniger im Vergleich zum Vortag.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

