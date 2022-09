Nach den Kursgewinnen zum Wochenstart haben am Dienstag an der Wall Street wieder die Sorgen der Anleger vor einer kräftigen Zinserhöhung in den USA Oberhand gewonnen. Mit dem nahenden Entscheid der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch scheuen viele Anleger erneut das Risiko. Die führenden US-Indizes notieren im Minus.Der Leitindex Dow Jones Industrial sank am Dienstag zuletzt um knapp 1,1 Prozent auf 30.676 Zähler. Zuvor hatte sich das Börsenbarometer bis auf wenige Punkte dem vor dem Wochenende ...

