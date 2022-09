Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Talfahrt an den Aktienmärkten löst im ETF-Handel keinen Verkaufsdruck aus, so die Deutsche Börse AG.Doch vor der erwarteten Zinserhöhung der US-Notenbank FED am Mittwoch würden die Marktteilnehmer vorsichtig bleiben.Frank Mohr von der Société Générale berichte von normaler Handelstätigkeit. "Wir registrieren keinen großen Verkaufsdruck". Es gäbe sogar auf Wochensicht einen leichten Kaufüberhang. Jan Duisberg von der ICF Bank ergänze, dass sich die Ängste der Investoren nicht im ETF-Handel gezeigt hätten, wenngleich die drei wichtigsten Themen marktbeherrschend bleiben würden: Zins-, Inflations- und Rezessionsangst. Selektiv werde sogar wieder gekauft. ...

