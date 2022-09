DJ MÄRKTE USA/Aktien und Anleihen vor Zinsentscheid unter Druck

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street baut am Dienstag ihre Eröffnungsverluste im Lauf des Vormittags Ortszeit noch aus. Teilnehmer rechnen indes damit, dass, wie bereits am Vortag, die Volatilität vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch hoch bleiben könnte. Denn weiter herrscht Unsicherheit, ob die US-Notenbank nicht doch zu einem großen Zinsschritt von 100 Basispunkten bereit ist, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Eine Anhebung um mindestens 75 Basispunkte gilt am Markt als ausgemachte Sache. Der Dow-Jones-Index verliert 1,1 Prozent auf 30.687 Punkte. Für den S&P-500 und den Nasdaq-Composite geht es um 1,0 bzw 0,6 Prozent nach unten.

"Die jüngsten Daten haben eine Zinserhöhung um 100 Basispunkte nahegelegt, aber eine Erhöhung um 75 Basispunkte ist wahrscheinlicher", heißt es von der BNP Paribas Markets 360. "Der außergewöhnlich starke Verbraucherpreisindex für August hat die Hoffnungen auf einen baldigen Rückgang der Inflation geschwächt und das Risiko erhöht, dass sich die hohe Inflation noch weiter verfestigt", ergänzen die Analysten. Mit den erwarteten weiteren kräftigen Zinserhöhungen steigt zudem das Risiko einer globalen Rezession, vor der die Weltbank zuletzt gewarnt hatte. Denn auch andere Notenbanken dürften vor dem Hintergrund der hohen Inflation weiter kräftig an der Zinsschraube drehen.

Die vorbörslich veröffentlichten US-Baubeginne- und -genehmigungen für August zeigten ein uneinheitliches Bild. Während die Baubeginne stärker zunahmen als erwartet, fiel der Rückgang bei den Baugenehmigungen stärker aus als prognostiziert.

Dollar legt zu - und Ölpreise wenig verändert

Mit einem Plus zeigt sich der Dollar in Erwartung eines erneuten kräftigen Zinsschritts der US-Notenbank am Mittwoch. Da es allerdings als nicht ausgeschlossen gilt, dass die Fed sogar eine Erhöhung um 100 Basispunkte beschließt, sprechen Teilnehmer von einem insgesamt zurückhaltenden Handel. Der Dollar-Index steigt um 0,3 Prozent.

Die Ölpreise zeigen sich volatil, aktuell geht es um bis zu 2,1 Prozent nach unten. Übergeordnet haben sich die Ölpreise in den vergangenen Sitzungen stabilisiert, nachdem sie nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine im Februar um mehr als 20 Prozent von ihren Höchstständen gefallen waren. Händler befürchten, dass höhere Zinssätze zu einer globalen Verlangsamung beitragen und die Energienachfrage dämpfen werden, während sich die Befürchtungen, dass das Angebot durch den Konflikt eingeschränkt wird, nicht wirklich bewahrheitet haben.

Mit den Renditen am Anleihemarkt geht es weiter nach oben. Die Rendite 10-jähriger Papiere verbessert sich um 8,1 Basispunkte auf 3,57 Prozent. Laut Robeco liegen die Renditen nun weit über dem 10-Jahres-Durchschnitt. Die Blicke sind hier weiter auf den Zinsentscheid der US-Notenbank gerichtet, heißt es.

Für den Goldpreis geht es erneut nach unten. Die Aussicht auf kräftig steigende Zinsen belastet weiter das zinslose Edelmetall.

Unitedhealth nur leicht im Minus - Ford-Aktie unter Druck

Bei den Einzelwerten geben die Aktien von Unitedhealth um 0,5 Prozent nach. Im Prozess um die 13 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Change Healthcare hat der US-Krankenversicherer einen Sieg eingefahren. Ein Bundesrichter wies die Vorwürfe des US-Justizministeriums zurück, die Akquisition würde den Wettbewerb einschränken und Innovationen in dem Sektor hemmen.

Die Aktie von Ford Motor (-9,3%) steht deutlich unter Druck. Der Konzern warnte, dass die Ausgaben für Lieferanten im dritten Quartal um 1 Milliarde Dollar höher ausfallen würden als erwartet. Ford erwartet, am Ende des dritten Quartals zwischen 40.000 und 45.000 Fahrzeuge auf Lager zu haben, "denen bestimmte Teile fehlen, die derzeit knapp sind". Gleichzeitig bestätigte Ford seinen Jahresausblick.

Die Apple-Aktie gewinnt 1,1 Prozent, nachdem Apps in Apples App-Store und In-App-Käufe für Nutzer in Europa und mehreren anderen Ländern teurer werden sollen. Der US-Dollar hat in den vergangenen Monaten gegenüber anderen wichtigen Währungen an Wert gewonnen, was den Wert der Umsätze, die Apple im Ausland erzielt, belastet.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 30.687,07 -1,1% -332,61 -15,6% S&P-500 3.859,30 -1,0% -40,59 -19,0% Nasdaq-Comp. 11.463,52 -0,6% -71,50 -26,7% Nasdaq-100 11.887,12 -0,6% -66,15 -27,2% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,97 +4,3 3,92 323,7 5 Jahre 3,75 +6,0 3,69 249,0 7 Jahre 3,69 +7,2 3,62 225,1 10 Jahre 3,57 +8,1 3,49 206,2 30 Jahre 3,58 +6,6 3,51 167,9 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:05 Uhr Mo., 17:06 Uhr % YTD EUR/USD 0,9992 -0,4% 1,0016 1,0013 -12,1% EUR/JPY 143,55 -0,1% 143,62 143,50 +9,7% EUR/CHF 0,9631 -0,4% 0,9676 1,0363 -7,2% EUR/GBP 0,8764 -0,1% 0,8772 0,8774 +4,3% USD/JPY 143,67 +0,3% 143,42 143,24 +24,8% GBP/USD 1,1402 -0,3% 1,1416 1,1417 -15,7% USD/CNH (Offshore) 7,0271 +0,3% 7,0173 7,0065 +10,6% Bitcoin BTC/USD 19.015,65 -2,6% 19.338,90 19.307,13 -58,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,90 85,73 -2,1% -1,83 +18,2% Brent/ICE 90,31 92 -1,8% -1,69 +22,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 196,15 182,26 +7,6% +13,88 +187,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.665,24 1.676,10 -0,6% -10,86 -9,0% Silber (Spot) 19,21 19,63 -2,1% -0,42 -17,6% Platin (Spot) 926,40 923,15 +0,4% +3,25 -4,5% Kupfer-Future 3,52 3,54 -0,6% -0,02 -20,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

September 20, 2022 11:55 ET (15:55 GMT)

