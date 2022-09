Lukrative Börsen-Chancen - Sichern Sie sich den neuen kostenlosen Report "4 gewinnt" von Chart-Profi Stefan Klotter: https://bit.ly/3UmZXi2 Alles sei gut gedacht - aber nicht alles gut gemacht, sagt Kapitalmarktstratege Stefan Riße von Acatis Investment zum Thema Nachhaltigkeit. Auch sei es oftmals widersprüchlich, weil sich das Verständnis von Nachhaltigkeit ändern könne - Stichwort Atomkraft und EU-Taxonomie. Wie Acatis bei dem Thema mitspielt und die Portfolien komplett CO2-neutral stellen will und wie Anleger sichergehen können, dass sie sich in einem nachhaltigen Investment bewegen, sehen Sie im Video. 00:00 Einleitung 00:40 Rendite in Krisenzeiten 01:34 Nachhaltigkeit bei der Kapitalanlage 03:08 Verständnis von Nachhaltigkeit 04:33 Möglichkeiten von Kapitalanlagegesellschaften 07:19 Tipps für Anleger