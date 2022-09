Die Umfrageergebnisse unterstreichen die in der gesamten Branche wachsende Notwendigkeit, deutliche Effizienzsteigerungen zu erzielen, Nachhaltigkeitsberichtsverfahren zu entwickeln, kostspielige Ausfälle zu verhindern und anderes mehr

Das Uptime Institute gab heute die Veröffentlichung seines 12. jährlichen Global Data Center Survey, einer weltweit durchgeführten Umfrage über Rechenzentren, bekannt. Die Ergebnisse lassen eine wachsende, dynamische und zunehmend widerstandsfähige Branche erkennen, die aber nach wie vor mit zunehmendem Druck zu kämpfen hat. Dieser bezieht sich auf Fortschritte und auf die Berichterstattung bezüglich der Nachhaltigkeit, auf anhaltende Personalengpässe, auf Verzögerungen in der Lieferkette, auf kostspielige Ausfälle und andere komplexe Herausforderungen.

"Der globale digitale Infrastruktursektor erfreut sich trotz der vielen Hindernisse, mit denen die Betreiber heute konfrontiert sind, nach wie vor eines starken Wachstums und einer starken Expansion", so Andy Lawrence, Executive Director des Bereichs Forschung von Uptime Institute Intelligence. "In der Branche wurde in eine höhere Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit investiert, doch es gibt noch viel zu tun, um Verbesserungen bei der Effizienz, der ökologischen Nachhaltigkeit, der Vermeidung von Ausfällen, der Personalausstattung sowie bei anderen Faktoren zu erzielen."

Der jährlich durchgeführte Global Data Center Survey von Uptime ist die umfangreichste und umfassendste Umfrage in der digitalen Infrastrukturbranche. Sie liefert detaillierte Erkenntnisse über die digitale kritische Infrastrukturlandschaft und einen Ausblick auf deren zukünftige Entwicklung. Der Bericht aus dem Jahr 2022 enthält unter anderem die folgenden wichtigen Ergebnisse:

Viele Betreiber von Rechenzentren sind nicht auf die steigenden Nachhaltigkeitsanforderungen und -vorschriften vorbereitet. Die meisten Befragten geben an, dass sie über den Gesamtstromverbrauch und den PUE-Wert von Rechenzentren Bericht erstatten. Viele Betreiber erfassen jedoch die wichtigen Umweltkennzahlen noch immer nicht. Obwohl 63 Prozent der befragten Betreiber die Auffassung vertreten, dass die Behörden in ihrer Region in den kommenden fünf Jahren von ihnen verlangen werden, Umweltdaten zu veröffentlichen, erfassen und melden lediglich 37 Prozent Daten zu Kohlendioxidemissionen (ein leichter Anstieg gegenüber 33 Prozent der Befragten im Jahr 2021). Nur 39 Prozent der Befragten melden derzeit ihren Wasserverbrauch (ein Rückgang um 12 Prozent im Vergleich zu 2021). Neue Gesetze, Verordnungen und Anforderungen werden die Betreiber dazu zwingen, diese Lücken zu schließen und in den kommenden Jahren strengere Verfahren für die Erfassung der Nachhaltigkeit und für die Berichterstattung einzuführen.

Weitere Informationen: Der Global Data Center Survey 2022 von Uptime enthält auch Erkenntnisse über die Einstellung in der Branche zur Kernenergie, zu Server-Aktualisierungsraten, zu Trends bei der Rackdichte und vieles mehr. Laden Sie hier den ungekürzten Bericht herunter und registrieren Sie sich für das Webinar zu den wichtigsten Trends und Erkenntnissen, das am 28. September um 11:00 Uhr New Yorker Zeit stattfinden wird.

Über die Umfrage: Uptime führt seinen jährlichen Global Data Center Survey online und per E-Mail durch. Die diesjährige Umfrage wurde im 1. Halbjahr 2022 durchgeführt. Sie umfasst die Antworten von etwa 800 Rechenzentrumsbesitzern und -betreibern, die für die Betreuung der Infrastruktur in den weltweit größten IT-Organisationen verantwortlich sind. Sie enthält zudem Erkenntnisse von 700 Rechenzentrumslieferanten, -planern und -beratern aus aller Welt.

