SEATTLE, Sept. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die weltweite Unternehmens- und Technologie-Consulting-Gesellschaft Slalom gab heute bekannt, dass Michelle Grover ab dem 1. Oktober als erste CTO (Chief Technology Officer) für das Unternehmen tätig wird.



Michelle Grover bringt zu Slalom einen beeindruckenden technischen Hintergrund mit, einschließlich früherer Führungspositionen als Chief Information Officer (CIO) bei Twilio und Senior Vice President of Software Development für TripIt und Mobile bei SAP Concur. Jüngst war sie übergangsweise als Chief Information and Digital Officer bei First Command Financial Services tätig, das Bankdienstleistungen und Betreuung für Angehörige des US-Militärs bei ihrem Streben nach finanzieller Sicherheit bereitstellt.

In ihrer neuen Rolle wird Michelle Grover für die Entwicklung der IT-Strategie, den Ausbau der IT-Fachkompetenz zur Unterstützung der Geschäfts- und Expansionsziele von Slalom sowie für die Beurteilung von Möglichkeiten für das Unternehmen, von den Technologien seiner eigenen Partner zu lernen und diese umzusetzen, verantwortlich sein.

"Da wir uns weiterentwickeln, wachsen und unsere weltweite Präsenz ausbauen, hat die Komplexität unserer eigenen internen Technologieanforderungen immer weiter zugenommen", so Tony Rojas, President von Slalom, an den Michelle Grover berichten wird. "Wir haben Tausende von Teammitgliedern und Kunden weltweit, die sich auf Technologie stützen und mit der Technologie Schritt halten müssen. Michelle ist die Art von Führungskraft, die Chancen rasch erkennen und einfache Lösungen für komplizierte Probleme liefern kann. Wir schätzen uns glücklich, sie an Bord zu haben."

Als CTO wird Michelle Grover die Technologie-Organisation beaufsichtigen, einschließlich Infrastruktur, Produktentwicklung und Architektur, mit dem Ziel, die Teams von Slalom in aller Welt in die Lage zu versetzen, Ergebnisse zu liefern, die zu einer besseren Zukunft für alle beitragen.

"Ich kenne Slalom bereits aus erster Hand - als Kundin. Ich hatte immer das Gefühl, dass man mir zuhört; die Consultants des Unternehmens waren echte Partner, die mit meinem Team zusammenarbeiteten, um Lösungen zu liefern, die eine echte Wirkung zeigten", so Michelle Grover. "Ich wusste, dass es perfekt zu meinem Führungsstil passen würde, mit genau derselben Sorgfalt eine IT-Organisation der Weltklasse aufzubauen."

Michelle Grover ist Vorstandsmitglied von Apptentive und Onymos.

Über Slalom

Slalom ist ein zweckorientiertes, weltweites Unternehmens- und Technologieberatungsunternehmen. Von der Strategie bis hin zur Umsetzung ist unser Ansatz zutiefst menschlich. In sechs Ländern und 43 Märkten verstehen wir unsere Kunden - und deren Kunden - ganz genau und liefern praktische Rundum-Lösungen, die eine echte Wirkung zeigen. Unterstützt durch enge Partnerschaften mit über 400 führenden Technologieanbietern, hilft unser über 13.000 Mitglieder starkes Team Menschen und Organisationen, größer zu träumen, schneller zu handeln und eine bessere Zukunft für alle zu schaffen. Wir fühlen uns geehrt, dass wir immer wieder als großartiger Arbeitgeber anerkannt werden, unter anderem seit sieben Jahren in Folge als eine der vom Fortune-Magazin gekürten "100 Best Companies to Work For". Erfahren Sie mehr unter slalom.com .