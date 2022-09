McLaren Racing, TIME, Convergint und INNOCEAN erzählen, wie Smartsheet es ihnen ermöglicht hat, die Grenzen des Machbaren auszutesten

Smartsheet, die Unternehmensplattform für dynamisches Arbeiten, hat heute auf seiner jährlichen Kundenkonferenz ENGAGE neue Produktinnovationen und Erfolgsstories von Kunden vorgestellt.

Mehr als je zuvor müssen Unternehmen das Potenzial ihrer Mitarbeiter freisetzen, die versuchen, mit weniger mehr zu erreichen. Teams müssen sich schnell anpassen, effektiv zusammenarbeiten und problemlos skalieren. Heute hörten die Teilnehmer der ENGAGE-Konferenz von Smartsheet-Führungskräften und globalen Marken von neuen Möglichkeiten, die Smartsheet-Plattform unternehmensweit zu nutzen, um jeden zu inspirieren, mehr zu tun, als man bisher für möglich hielt.

"Unsere Mission besteht darin, unsere Kunden zu befähigen, sinnvolle Veränderungen voranzutreiben und gleichzeitig ihre Möglichkeiten zu erweitern. In den letzten Jahren haben unsere Kunden uns gezeigt, dass sie in der Lage sind, sich in einer sich ständig verändernden Landschaft erfolgreich zu behaupten", sagte Mark Mader, CEO von Smartsheet. "Unsere ENGAGE-Veranstaltung bringt Menschen aus der ganzen Welt zusammen, die Projekte, Programme und Prozesse managen, um alles zu beeinflussen, von der Entdeckung von Medikamenten über Notfallmaßnahmen bis hin zur Modernisierung von Infrastruktur und Bildung. Es sind die Menschen, die immer wieder die Grenzen dessen ausloten, was mit unserer Plattform möglich ist. Sie bringen uns dazu, weiter zu machen, und sie zeigen uns, warum wir das tun, was wir tun."

McLaren Racing CEO spricht über Geschwindigkeit, Leistung und Innovation

Zak Brown, CEO von McLaren, erzählte, wie sein Team Smartsheet und Brandfolder by Smartsheet einsetzt, um Prozesse kontinuierlich zu verbessern, sich auf strategische Initiativen auszurichten und die Einbindung von Fans und Partnern zu fördern.

"Innovation ist das Herzstück von McLaren Racing. Wir schauen uns immer an, was gemacht wird, wie es gemacht wird und was besser laufen könnte", sagte Zak Brown, CEO von McLaren Racing. "Die Ergänzung unserer Technologie-Suite durch Smartsheet und Brandfolder hat sich sofort auf unsere Arbeit ausgewirkt und treibt uns weiterhin an, unsere Prozesse zu verbessern, um den nächsten Wettbewerbsvorteil zu finden."

Mader und Brown teilten auch mit, dass ihre gemeinsame Sponsor X Initiative im Oktober 2022 beim Grand Prix-Rennen in den USA in Austin, Texas, zu sehen sein wird. Bleiben Sie dran, wenn Sie in den nächsten Monaten weitere Einzelheiten erfahren möchten.

Passen Sie sich Veränderungen schnell an, nutzen Sie Ihre Möglichkeiten

Es reicht nicht aus, effizient und effektiv zu arbeiten. Schnelligkeit oder wie schnell Sie sich umorientieren und anpassen können ist das, womit Sie sich vom Wettbewerb absetzen können. Menschen, Teams und Unternehmen benötigen flexible Technologien, die sich anpassen können, wenn sie die nächste Lösung entwickeln oder das nächste Projekt starten.

Damit Sie mit Ihren Projekten schnell loslegen können, hat Smartsheet den Project Assistant eingeführt, eine neue, einfache Möglichkeit, sich mit der Plattform vertraut zu machen. Er ist ab heute verfügbar und führt neue Benutzer durch die Schritte, die erforderlich sind, um eine vollständige Lösung mit einer Tabelle, Berichten und Dashboards zu erstellen.

eine neue, einfache Möglichkeit, sich mit der Plattform vertraut zu machen. Er ist ab heute verfügbar und führt neue Benutzer durch die Schritte, die erforderlich sind, um eine vollständige Lösung mit einer Tabelle, Berichten und Dashboards zu erstellen. Capacity View ist eine neue interaktive Ansicht zur Ressourcenplanung in Resource Management by Smartsheet. In Kürze können Ressourcenmanager Capacity View nutzen, um die Echtzeit-Kapazitäten von Teams und Einzelpersonen zu visualisieren, so dass sie zukünftige Arbeit besser planen, priorisieren und zuteilen können.

In Kürze können Ressourcenmanager Capacity View nutzen, um die Echtzeit-Kapazitäten von Teams und Einzelpersonen zu visualisieren, so dass sie zukünftige Arbeit besser planen, priorisieren und zuteilen können. Das Unternehmen hat auch eine Vorschau auf seine neue Desktop App gegeben, die Benutzern helfen wird, konzentriert und gut organisiert zu bleiben alles übersichtlich an einem Ort. Ab Anfang 2023 können Smartsheet-Kunden mehrere Smartsheet-Elemente gleichzeitig öffnen, mühelos zwischen ihnen hin- und herwechseln und sich mit Benachrichtigungen auf dem Laufenden halten, damit ihnen nichts mehr durch die Lappen geht.

Besser zusammenarbeiten, unabhängig vom Team oder der Technologie

Die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, hat sich verändert, und Teams brauchen neue Möglichkeiten, um sich an unsere neue hybride, asynchrone Zukunft anzupassen. Um ihnen dabei zu helfen, verbindet Smartsheet Daten und automatisiert Ihre bestehenden Prozesse über mehrere Systeme hinweg auch wenn die Arbeit über mehrere Plattformen hinweg stattfindet oder Daten an verschiedenen Orten gespeichert sind.

Der Ansatz von Smartsheet lässt sich in die Software integrieren, die Sie bereits verwenden, um Projekte, Programme und Prozesse voran zu bringen damit Sie und alle, mit denen Sie zusammenarbeiten, organisiert, konzentriert und auf dem Laufenden bleiben können. Heute vom Unternehmen angekündigt:

Die Möglichkeit, große Datenmengen aus verschiedenen Quellen in Smartsheet mit DataTable zu kombinieren und zu speichern. DataTable ist ab heute im Rahmen des Advance Gold Plans von Smartsheet verfügbar und gehört zu einer Reihe von Funktionen, mit denen Sie Millionen von Datenzeilen aus externen Systemen wie ERPs, CRMs und Datenbanken in Smartsheet zusammenführen können. Auf diese Weise kann Ihr Team seine Arbeit auf der Grundlage umfassender Informationen mit bidirektionaler Datenübertragung und mit einer Single Source of Truth in Smartsheet erledigen.

DataTable ist ab heute im Rahmen des Advance Gold Plans von Smartsheet verfügbar und gehört zu einer Reihe von Funktionen, mit denen Sie Millionen von Datenzeilen aus externen Systemen wie ERPs, CRMs und Datenbanken in Smartsheet zusammenführen können. Auf diese Weise kann Ihr Team seine Arbeit auf der Grundlage umfassender Informationen mit bidirektionaler Datenübertragung und mit einer Single Source of Truth in Smartsheet erledigen. Eine bevorstehende Integration mit dem Verzeichnisdienst von Okta, die es Organisationen, die Okta nutzen, ermöglicht, die Kontoverwaltung für ihre Mitarbeiter zu vereinfachen und zu rationalisieren.

"Plattformen zur Arbeitskoordination werden zum "Nervenzentrum" vieler Unternehmen, dem Ort, an dem die eigentliche Arbeit erledigt wird", so Dion Hinchcliffe, VP und Principal Analyst bei Constellation Research. "Durch den Aufbau eines großen Datenspeichers und bidirektionale Datenübertragung direkt in die Plattform hat Smartsheet es den Mitarbeitenden sehr viel einfacher gemacht, dort auf die benötigten Daten zuzugreifen, wo sie ihre Arbeit erledigen, so dass sie den Wert der Dateneinblicke über Self-Service ohne die Hilfe ihres IT-Teams realisieren können."

Sicheres Skalieren bei jeder Größe

Bei der Skalierung geht es um mehr als nur um den Aufbau eines hohen Volumens; es geht um die Fähigkeit, bei jeder Größe zu beginnen und zu wachsen. Skalierung gibt Teams die Möglichkeit, Best Practices zu identifizieren und diese Erkenntnisse in jedes Projekt oder jeden Prozess einzubauen, so dass Sie etwas nicht einfach nur tausendmal machen, sondern es mit der Zeit schneller, kostengünstiger und konsistenter tun knnen. Es geht um die Gewissheit, dass Ihre Plattform sicher ist und den Anforderungen der IT entspricht.

Smartsheet wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, dort anzufangen, wo sie gerade stehen und zu wachsen. Und die folgenden neuen Funktionen unterstützen das nun noch besser:

Die nächste Weiterentwicklung des Control Centers: Portfolio WorkApps. Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit von Control Center mit der Einfachheit von WorkApps rationalisiert Portfolio WorkApps das Projekt- und Portfoliomanagement. Es hilft Unternehmen, ihr gesamtes Projektportfolio mit maßgeschneiderten Erlebnissen für jedes Teammitglied auszuführen und das alles innerhalb einer einzigen WorkApp.

Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit von Control Center mit der Einfachheit von WorkApps rationalisiert Portfolio WorkApps das Projekt- und Portfoliomanagement. Es hilft Unternehmen, ihr gesamtes Projektportfolio mit maßgeschneiderten Erlebnissen für jedes Teammitglied auszuführen und das alles innerhalb einer einzigen WorkApp. Data Egress: eine neue Kontrolleebene für den Export von Smartsheet-Daten. Durch Richtlinien können Systemadministratoren jetzt die vertraulichen Informationen eines Unternehmens schützen, indem sie detailliert steuern können, wie Daten nach außerhalb des Unternehmens exportiert werden können.

Hier erfahren Sie mehr über die heutigen Plattform-Innovationen, besondere Präsentationen von Keynote Speakern und Geschichten von Smartsheet-Kunden, die dabei sind, ihre Arbeit zu verbessern, um sinnvolle Veränderungen zu schaffen.

Über Smartsheet

Smartsheet (NYSE: SMAR) ist die Unternehmensplattform für dynamisches Arbeiten. Smartsheet bringt Menschen und Technologien in Einklang, damit Unternehmen schneller arbeiten und Innovationen vorantreiben können, und ermöglicht so Millionen von Nutzern, mehr zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf www.smartsheet.com.

